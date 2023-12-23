В Кремле раскрыли, готов ли Путин прекратить огонь на Украине

Песков: Путин готов к мирным переговорам с Украиной
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, артиллерия, мста, сбойка,  stock
Дмитрий Песков сообщил, что военные цели РФ на Украине не изменились Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин готов к началу мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ будет продолжать придерживаться целей спецоперации. Песков обратил внимание журналистов, что военные цели страны не изменились.

«Путин действительно готов к переговорам, и он об этом сказал», — заявил Песков в беседе с газетой The New York Times. Он отметил, что страна открыта к переговорам, однако РФ будет продолжать придерживаться собственных военных целей.

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам. Однако это невозможно из-за указа украинского президента Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Украинский лидер отметил, что вопрос переговоров с Москвой по урегулированию конфликта неактуален, передает «Национальная служба новостей».

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Президент РФ Владимир Путин готов к началу мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ будет продолжать придерживаться целей спецоперации. Песков обратил внимание журналистов, что военные цели страны не изменились. «Путин действительно готов к переговорам, и он об этом сказал», — заявил Песков в беседе с газетой The New York Times. Он отметил, что страна открыта к переговорам, однако РФ будет продолжать придерживаться собственных военных целей. Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам. Однако это невозможно из-за указа украинского президента Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Украинский лидер отметил, что вопрос переговоров с Москвой по урегулированию конфликта неактуален, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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