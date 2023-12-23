В Кремле раскрыли, готов ли Путин прекратить огонь на Украине

Песков: Путин готов к мирным переговорам с Украиной

23 декабря 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что военные цели РФ на Украине не изменились Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин готов к началу мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ будет продолжать придерживаться целей спецоперации. Песков обратил внимание журналистов, что военные цели страны не изменились. «Путин действительно готов к переговорам, и он об этом сказал», — заявил Песков в беседе с газетой The New York Times. Он отметил, что страна открыта к переговорам, однако РФ будет продолжать придерживаться собственных военных целей. Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам. Однако это невозможно из-за указа украинского президента Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Украинский лидер отметил, что вопрос переговоров с Москвой по урегулированию конфликта неактуален, передает «Национальная служба новостей».

Президент РФ Владимир Путин готов к началу мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ будет продолжать придерживаться целей спецоперации. Песков обратил внимание журналистов, что военные цели страны не изменились. «Путин действительно готов к переговорам, и он об этом сказал», — заявил Песков в беседе с газетой The New York Times. Он отметил, что страна открыта к переговорам, однако РФ будет продолжать придерживаться собственных военных целей. Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам. Однако это невозможно из-за указа украинского президента Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Украинский лидер отметил, что вопрос переговоров с Москвой по урегулированию конфликта неактуален, передает «Национальная служба новостей».