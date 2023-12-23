Экс-советник главы Роскосмоса Сафронов передавал секретные данные ФРГ и Чехии

23 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Сафронова обвиняют в госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов, которого обвинили в госизмене, передавал Германии и Чехии секретные данные. Об этом заявил следователь ФСБ России Александр Чабан в фильме Эдуарда Петрова «Дело Сафронова». «Сафронов передавал агенту германской разведки абсолютно секретные данные о ходе операции ВС РФ в Сирии в 2015 году», — заявил Чабан. Репортаж показал телеканал «Россия 24». Также, по данным ФСБ, Сафронов передавал гражданину Чехии, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ. По словам Чабана, Сафронов использовал работу в «Коммерсанте» как предлог. Следователь утверждает, что журналист получил как минимум 80 тысяч евро. Сафронов был приговорен к 22 годам колонии за госизмену. Журналист был задержан летом 2020 года.

Экс-советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов, которого обвинили в госизмене, передавал Германии и Чехии секретные данные. Об этом заявил следователь ФСБ России Александр Чабан в фильме Эдуарда Петрова «Дело Сафронова». «Сафронов передавал агенту германской разведки абсолютно секретные данные о ходе операции ВС РФ в Сирии в 2015 году», — заявил Чабан. Репортаж показал телеканал «Россия 24». Также, по данным ФСБ, Сафронов передавал гражданину Чехии, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ. По словам Чабана, Сафронов использовал работу в «Коммерсанте» как предлог. Следователь утверждает, что журналист получил как минимум 80 тысяч евро. Сафронов был приговорен к 22 годам колонии за госизмену. Журналист был задержан летом 2020 года.