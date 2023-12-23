Экс-советник Роскосмоса Сафронов впервые прокомментировал свое дело о госизмене

Экс-советник Роскосмоса Сафронов заявил, что не продавал родину

23 декабря 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Иван Сафронов осужден за госизмену Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене Бывший журналист и экс-советник Роскосмоса Иван Сафронов, обвиненный в госизмене, рассказал, что российские спецслужбы вели многолетнюю слежку за ним. Он уверен, что они не смогли найти никаких признаков шпионажа в пользу третьих стран, а он не продавал родину. «Один из эпизодов уголовного дела строился на основе прослушивания квартиры, моих разговоров и многолетней слежке. Ничего из этого ровным счетом не доказало никаких признаков шпионажа, тем не менее легло в основу приговора суда», — заявил Иван Сафронов для фильма «Дело Сафронова», передает telegram-канал «Вести». Журналист отметил, что он не продавал родину. При этом ФСБ считает, что Сафронов передавал критическую информацию разведке ФРГ по операции в Сирии. В 2020 году Сафронову был вынесен приговор. Его посадили на 22 года и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Следствие установило, что Сафронов с 2015 по 2019 год собирал секретную информацию о сотрудничестве России со странами ОДКБ.

Бывший журналист и экс-советник Роскосмоса Иван Сафронов, обвиненный в госизмене, рассказал, что российские спецслужбы вели многолетнюю слежку за ним. Он уверен, что они не смогли найти никаких признаков шпионажа в пользу третьих стран, а он не продавал родину. «Один из эпизодов уголовного дела строился на основе прослушивания квартиры, моих разговоров и многолетней слежке. Ничего из этого ровным счетом не доказало никаких признаков шпионажа, тем не менее легло в основу приговора суда», — заявил Иван Сафронов для фильма «Дело Сафронова», передает telegram-канал «Вести». Журналист отметил, что он не продавал родину. При этом ФСБ считает, что Сафронов передавал критическую информацию разведке ФРГ по операции в Сирии. В 2020 году Сафронову был вынесен приговор. Его посадили на 22 года и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Следствие установило, что Сафронов с 2015 по 2019 год собирал секретную информацию о сотрудничестве России со странами ОДКБ.