Экс-советник Роскосмоса Сафронов впервые прокомментировал свое дело о госизмене

Экс-советник Роскосмоса Сафронов заявил, что не продавал родину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Иван Сафронов осужден за госизмену Фото:
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Бывший журналист и экс-советник Роскосмоса Иван Сафронов, обвиненный в госизмене, рассказал, что российские спецслужбы вели многолетнюю слежку за ним. Он уверен, что они не смогли найти никаких признаков шпионажа в пользу третьих стран, а он не продавал родину.

«Один из эпизодов уголовного дела строился на основе прослушивания квартиры, моих разговоров и многолетней слежке. Ничего из этого ровным счетом не доказало никаких признаков шпионажа, тем не менее легло в основу приговора суда», — заявил Иван Сафронов для фильма «Дело Сафронова», передает telegram-канал «Вести». Журналист отметил, что он не продавал родину. При этом ФСБ считает, что Сафронов передавал критическую информацию разведке ФРГ по операции в Сирии.

В 2020 году Сафронову был вынесен приговор. Его посадили на 22 года и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Следствие установило, что Сафронов с 2015 по 2019 год собирал секретную информацию о сотрудничестве России со странами ОДКБ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший журналист и экс-советник Роскосмоса Иван Сафронов, обвиненный в госизмене, рассказал, что российские спецслужбы вели многолетнюю слежку за ним. Он уверен, что они не смогли найти никаких признаков шпионажа в пользу третьих стран, а он не продавал родину. «Один из эпизодов уголовного дела строился на основе прослушивания квартиры, моих разговоров и многолетней слежке. Ничего из этого ровным счетом не доказало никаких признаков шпионажа, тем не менее легло в основу приговора суда», — заявил Иван Сафронов для фильма «Дело Сафронова», передает telegram-канал «Вести». Журналист отметил, что он не продавал родину. При этом ФСБ считает, что Сафронов передавал критическую информацию разведке ФРГ по операции в Сирии. В 2020 году Сафронову был вынесен приговор. Его посадили на 22 года и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Следствие установило, что Сафронов с 2015 по 2019 год собирал секретную информацию о сотрудничестве России со странами ОДКБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...