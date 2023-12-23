В Дагестане свыше 100 тысяч человек остались без света

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Клипарт. Сургут, зима, электроэнергия, лэп, провода, энергетика, электричество
Без света в республике находятся 127 тысяч потребителей Фото:

В Дагестане из-за сильного ветра без электричества остались 127 тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«Шквалистый ветер до 25 м/с привел к массовым отключениям энергоснабжения в Дагестане», — говорится в telegram-канале ведомства. К вечеру без электроэнергии осталось 57 населенных пунктов. Подачу электричества в дома ждут 127 тысяч потребителей.

В восстановлении электроснабжения участвуют 30 бригад. Работы ведут 89 человек с привлечением 31-й единицы спецтехники.

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В Дагестане из-за сильного ветра без электричества остались 127 тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. «Шквалистый ветер до 25 м/с привел к массовым отключениям энергоснабжения в Дагестане», — говорится в telegram-канале ведомства. К вечеру без электроэнергии осталось 57 населенных пунктов. Подачу электричества в дома ждут 127 тысяч потребителей. В восстановлении электроснабжения участвуют 30 бригад. Работы ведут 89 человек с привлечением 31-й единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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