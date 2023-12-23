В Дагестане свыше 100 тысяч человек остались без света

Без света в республике находятся 127 тысяч потребителей
В Дагестане из-за сильного ветра без электричества остались 127 тысяч человек. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
«Шквалистый ветер до 25 м/с привел к массовым отключениям энергоснабжения в Дагестане», — говорится в telegram-канале ведомства. К вечеру без электроэнергии осталось 57 населенных пунктов. Подачу электричества в дома ждут 127 тысяч потребителей.
В восстановлении электроснабжения участвуют 30 бригад. Работы ведут 89 человек с привлечением 31-й единицы спецтехники.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.