23 декабря 2023

В Москве убили женщину в элитном ЖК

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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Мужчина убил сожительницу ножом Фото:

В Москве девушка позвонила своей подруге по видео, чтобы сообщить, что ей порезали шею. К моменту прибытия полиции она была уже мертва, сообщает telegram-канал 112.

«25-летняя девушка смогла позвонить своей подруге по видео и сообщить, что ей порезали шею. После этого заперлась в комнате и ждала прибытия полиции. Приятельница тут же вызвала сотрудников, но когда те приехали, то обнаружили труп», — рассказывает telegram-канал 112.

Это произошло вечером 23 декабря на Мукомольном проезде. Предварительно, девушка поругалась со своим сожителем, в ходе ссоры он нанес ей ножевые ранения. Далее он нанес себе ножом телесные повреждения. Молодой человек выжил и сознался во всем полиции. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.

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В Москве девушка позвонила своей подруге по видео, чтобы сообщить, что ей порезали шею. К моменту прибытия полиции она была уже мертва, сообщает telegram-канал 112. «25-летняя девушка смогла позвонить своей подруге по видео и сообщить, что ей порезали шею. После этого заперлась в комнате и ждала прибытия полиции. Приятельница тут же вызвала сотрудников, но когда те приехали, то обнаружили труп», — рассказывает telegram-канал 112. Это произошло вечером 23 декабря на Мукомольном проезде. Предварительно, девушка поругалась со своим сожителем, в ходе ссоры он нанес ей ножевые ранения. Далее он нанес себе ножом телесные повреждения. Молодой человек выжил и сознался во всем полиции. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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