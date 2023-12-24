В Челябинской и Свердловской областях ожидается экстремально теплая погода

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Разное. Курган, слякоть, лужи, потепление, зима
Температура воздуха прогнозируется на 12-15 градусов выше нормы Фото:

В Челябинской и Свердловской областях на следующей неделе ожидается экстремально теплая погода с превышением нормы температуры воздуха на 12-15 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — приводит слова синоптика ТАСС. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов, ночью около нуля.

Причина такого потепления воздуха кроется в перемещении воздушных масс из Атлантики. По прогнозу Вильфанда, к середине недели, нигде не будет значительных отрицательных аномалий, а теплая погода распространится на большую часть России.

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В Челябинской и Свердловской областях на следующей неделе ожидается экстремально теплая погода с превышением нормы температуры воздуха на 12-15 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — приводит слова синоптика ТАСС. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов, ночью около нуля. Причина такого потепления воздуха кроется в перемещении воздушных масс из Атлантики. По прогнозу Вильфанда, к середине недели, нигде не будет значительных отрицательных аномалий, а теплая погода распространится на большую часть России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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