В Челябинской и Свердловской областях ожидается экстремально теплая погода

24 декабря 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Температура воздуха прогнозируется на 12-15 градусов выше нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской и Свердловской областях на следующей неделе ожидается экстремально теплая погода с превышением нормы температуры воздуха на 12-15 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — приводит слова синоптика ТАСС. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов, ночью около нуля. Причина такого потепления воздуха кроется в перемещении воздушных масс из Атлантики. По прогнозу Вильфанда, к середине недели, нигде не будет значительных отрицательных аномалий, а теплая погода распространится на большую часть России.

В Челябинской и Свердловской областях на следующей неделе ожидается экстремально теплая погода с превышением нормы температуры воздуха на 12-15 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — приводит слова синоптика ТАСС. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс трех градусов, ночью около нуля. Причина такого потепления воздуха кроется в перемещении воздушных масс из Атлантики. По прогнозу Вильфанда, к середине недели, нигде не будет значительных отрицательных аномалий, а теплая погода распространится на большую часть России.