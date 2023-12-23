Автоэксперт рассказал, что может погубить машину зимой

Автоэксперт Ракитин: некачественный антифриз может погубить автомобиль

24 декабря 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Некачественный антифриз может повредить двигатель автомобиля Фото: Анна Майорова © URA.RU Контрафактный антифриз может сломать мотор и другие части автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. «Вода замерзает. Это, вероятно, сразу приговор радиатору, расширительному бачку, внутри которого она замерзнет. Это, наверняка, сильно повредит помпу», — сказал Ракитин радио Sputnik . Он добавил, что некачественный антифриз может повредить и двигатель, так как при замерзании в нем могут образоваться трещины. По словам Ракитина, настоящий антифриз является сложным химическим соединением, а на рынке встречается большое количество подделок — простой подкрашенной воды. Чтобы избежать покупки некачественного антифриза, следует приобретать его в проверенных автомагазинах или точках продаж компаний-производителей, заключил автоэксперт. Ранее автоэлектрик Максим Фокин рассказал, как быстро прогреть машину в мороз. По его словам, для этого можно использовать компактный автомобильный обогреватель. Он добавил, что тепловентиляторы способны обогреть автомобильное стекло за 10 минут.

Контрафактный антифриз может сломать мотор и другие части автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. «Вода замерзает. Это, вероятно, сразу приговор радиатору, расширительному бачку, внутри которого она замерзнет. Это, наверняка, сильно повредит помпу», — сказал Ракитин радио Sputnik. Он добавил, что некачественный антифриз может повредить и двигатель, так как при замерзании в нем могут образоваться трещины. По словам Ракитина, настоящий антифриз является сложным химическим соединением, а на рынке встречается большое количество подделок — простой подкрашенной воды. Чтобы избежать покупки некачественного антифриза, следует приобретать его в проверенных автомагазинах или точках продаж компаний-производителей, заключил автоэксперт. Ранее автоэлектрик Максим Фокин рассказал, как быстро прогреть машину в мороз. По его словам, для этого можно использовать компактный автомобильный обогреватель. Он добавил, что тепловентиляторы способны обогреть автомобильное стекло за 10 минут.