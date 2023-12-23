23 декабря 2023
22 декабря 2023

Жителю тюменского села грозит срок за побои и угрозы убийством

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото:

Житель села Упорово (Тюменская область) во время застолья поссорился с сожительницей. Мужчина ударил женщину по лицу, а затем стал угрожать убить. В областном Управлении МВД сообщили, что злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

«В упоровскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Между сожителями произошел конфликт. Разногласия привели к оскорблениям, в ходе которых злоумышленник ударил потерпевшую по лицу и угрожал убийством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — сообщается на сайте ведомства. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Жительница Тобольского района, обратившаяся к правоохранителям с аналогичной жалобой на сожителя, пожалела мужчину. На суде женщина заявила, что простила и помирилась с возлюбленным. Ранее во время ссоры он избил ее костылем.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель села Упорово (Тюменская область) во время застолья поссорился с сожительницей. Мужчина ударил женщину по лицу, а затем стал угрожать убить. В областном Управлении МВД сообщили, что злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы. «В упоровскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Между сожителями произошел конфликт. Разногласия привели к оскорблениям, в ходе которых злоумышленник ударил потерпевшую по лицу и угрожал убийством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — сообщается на сайте ведомства. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Жительница Тобольского района, обратившаяся к правоохранителям с аналогичной жалобой на сожителя, пожалела мужчину. На суде женщина заявила, что простила и помирилась с возлюбленным. Ранее во время ссоры он избил ее костылем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...