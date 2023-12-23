Жителю тюменского села грозит срок за побои и угрозы убийством

24 декабря 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Житель села Упорово (Тюменская область) во время застолья поссорился с сожительницей. Мужчина ударил женщину по лицу, а затем стал угрожать убить. В областном Управлении МВД сообщили, что злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы. «В упоровскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Между сожителями произошел конфликт. Разногласия привели к оскорблениям, в ходе которых злоумышленник ударил потерпевшую по лицу и угрожал убийством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — сообщается на сайте ведомства. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Жительница Тобольского района, обратившаяся к правоохранителям с аналогичной жалобой на сожителя, пожалела мужчину. На суде женщина заявила, что простила и помирилась с возлюбленным. Ранее во время ссоры он избил ее костылем.

Житель села Упорово (Тюменская область) во время застолья поссорился с сожительницей. Мужчина ударил женщину по лицу, а затем стал угрожать убить. В областном Управлении МВД сообщили, что злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы. «В упоровскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Между сожителями произошел конфликт. Разногласия привели к оскорблениям, в ходе которых злоумышленник ударил потерпевшую по лицу и угрожал убийством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — сообщается на сайте ведомства. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Жительница Тобольского района, обратившаяся к правоохранителям с аналогичной жалобой на сожителя, пожалела мужчину. На суде женщина заявила, что простила и помирилась с возлюбленным. Ранее во время ссоры он избил ее костылем.