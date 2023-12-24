Волочкова высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой, на которую ее не позвали. Видео

Волочкова заявила, что ее не пригласили на вечеринку Ивлеевой
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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, волочкова анастасия, модный показ
Анастасия Волочкова сказала, что не имеет отношения к «мероприятиям и премиям для лохов» Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандальное мероприятие, организованное известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Она рассказала, что на вечеринку ее никто не позвал и знать и видеть присутствующих там она не хочет.

«Я не знаю, о каком событии вы говорите, меня на него никто не приглашал. <…> Я не имею отношение к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — сказала Волочкова в комментарии Пятому каналу. Балерина добавила, что ее не занимают такие мероприятия, на данный момент она занимается другими делами и отдыхает, потому что может себе это позволить.

В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Событие стало предметом жарких обсуждений не только в сети, но и в СМИ. URA.RU рассказывало обо всем, что известно о мероприятии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) на видеороликах и фотографиях с «голой» вечеринки. Он призвал МВД вмешаться и возбудить административные дела за вечеринку.

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Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандальное мероприятие, организованное известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Она рассказала, что на вечеринку ее никто не позвал и знать и видеть присутствующих там она не хочет. «Я не знаю, о каком событии вы говорите, меня на него никто не приглашал. <…> Я не имею отношение к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — сказала Волочкова в комментарии Пятому каналу. Балерина добавила, что ее не занимают такие мероприятия, на данный момент она занимается другими делами и отдыхает, потому что может себе это позволить. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Событие стало предметом жарких обсуждений не только в сети, но и в СМИ. URA.RU рассказывало обо всем, что известно о мероприятии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) на видеороликах и фотографиях с «голой» вечеринки. Он призвал МВД вмешаться и возбудить административные дела за вечеринку.
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