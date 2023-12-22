Хинштейн: РКН увидел признаки пропаганды ЛГБТ* в материалах с вечеринки Ивлеевой

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Настя Ивлеева провела вечеринку 20 декабря Фото:

Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) на видеороликах и фотографиях с «голой» вечеринки, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- видео материалов с „голой вечеринки“ Ивлевой, размещенных в Сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он призвал МВД вмешаться в эту историю и возбудить административные дела за вечеринку.

Ивлеева провела мероприятие 20 декабря. Фотографии с нее вызвали ряд возмущений среди пользователей соцсетей. На вечеринке были репер Vacio, который пришел практически без одежды, певец Дима Билан и другие звездные гости. На защиту участников встала журналистка Ксения Собчак, заявив, что «каждый сам решает куда ходить с голой жопой», передает телеканал 360. Однако депутаты Госдумы иного мнения. Они потребовали убрать из эфиров российских телеканалов участников «голой вечеринки», передает RT.

*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны

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Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) на видеороликах и фотографиях с «голой» вечеринки, которую организовала блогер Настя Ивлеева. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- видео материалов с „голой вечеринки“ Ивлевой, размещенных в Сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он призвал МВД вмешаться в эту историю и возбудить административные дела за вечеринку. Ивлеева провела мероприятие 20 декабря. Фотографии с нее вызвали ряд возмущений среди пользователей соцсетей. На вечеринке были репер Vacio, который пришел практически без одежды, певец Дима Билан и другие звездные гости. На защиту участников встала журналистка Ксения Собчак, заявив, что «каждый сам решает куда ходить с голой жопой», передает телеканал 360. Однако депутаты Госдумы иного мнения. Они потребовали убрать из эфиров российских телеканалов участников «голой вечеринки», передает RT. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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