Президент Аргентины Милей назначил сестру главой своего секретариата

11 декабря 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Хавьер Милей (на фото) нарушил указ бывшего президента Аргентины Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/TASS Президент Аргентины Хавьер Милей утвердил должность главы своего секретариата за своей сестрой Кариной. Это следует из данных аргентинской газеты. «Когда Хавьер Милей зачитывал Карине ее новые обязанности секретариата, его голос дрогнул, из-за чего лидер Аргентины сделал небольшую паузу», — следует из видео, опубликованного местной газетой Clarín. По мнению аргентинских СМИ, после назначения Карины у Хавьера Милей могут появиться проблемы, так как в стране все еще действует указ бывшего лидера страны Маурисио Макри о запрете родственникам президента занимать госдолжности. Хавьер Милей отмечал, что Карина является его «правой рукой», а без нее он никогда бы не стал президентом. «В ходе избирательной компании нынешний глава старался не часто говорить о своей родственнице», — добавили в издании. После церемонии инаугурации Милей официально вступил в должность. По его мнению, в стране началась новая эра, из-за которой пути назад нет. В России уже поздравили лидера одного из государств Южной Америки с новой должностью, выразив надежду на стратегическое партнерство между странами.

Президент Аргентины Хавьер Милей утвердил должность главы своего секретариата за своей сестрой Кариной. Это следует из данных аргентинской газеты. «Когда Хавьер Милей зачитывал Карине ее новые обязанности секретариата, его голос дрогнул, из-за чего лидер Аргентины сделал небольшую паузу», — следует из видео, опубликованного местной газетой Clarín. По мнению аргентинских СМИ, после назначения Карины у Хавьера Милей могут появиться проблемы, так как в стране все еще действует указ бывшего лидера страны Маурисио Макри о запрете родственникам президента занимать госдолжности. Хавьер Милей отмечал, что Карина является его «правой рукой», а без нее он никогда бы не стал президентом. «В ходе избирательной компании нынешний глава старался не часто говорить о своей родственнице», — добавили в издании. После церемонии инаугурации Милей официально вступил в должность. По его мнению, в стране началась новая эра, из-за которой пути назад нет. В России уже поздравили лидера одного из государств Южной Америки с новой должностью, выразив надежду на стратегическое партнерство между странами.