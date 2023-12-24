Ивлеева извинилась за «голую вечеринку», в которой увидели ЛГБТ*-пропаганду. Видео

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Анастасия Ивлеева принесла извинения за «голую вечеринку» Фото:

Телеведущая Анастасия Ивлеева выразила свои извинения за проведение «голой вечеринки», в которой депутат Госдумы Александр Хинштейн усмотрел пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Соответствующее видео она выложила в соцсетях.

«Было неуместно записывать видео, которое все время распространялось и тиражировалось в прессе. Мне очень жаль, что это произошло, и я понимаю, что контролировать такую ситуацию было невозможно. Риск того, что кто-то может себя так вести, не был учтен в планировании мероприятия. Я искренне приношу извинения перед всеми», — заявила Ивлеева.

В Москве была проведена вечеринка в клубе Mutabor, организованная Анастасией Ивлеевой, 20 декабря 2023 года. Дресс-код включал минимум одежды для гостей, и на мероприятии собрались множество известных личностей. Событие вызвало широкие обсуждения в сети и СМИ. Хинштейн заявил, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ на видеороликах и фотографиях с вечеринки. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.

*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны

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Телеведущая Анастасия Ивлеева выразила свои извинения за проведение «голой вечеринки», в которой депутат Госдумы Александр Хинштейн усмотрел пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Соответствующее видео она выложила в соцсетях. «Было неуместно записывать видео, которое все время распространялось и тиражировалось в прессе. Мне очень жаль, что это произошло, и я понимаю, что контролировать такую ситуацию было невозможно. Риск того, что кто-то может себя так вести, не был учтен в планировании мероприятия. Я искренне приношу извинения перед всеми», — заявила Ивлеева. В Москве была проведена вечеринка в клубе Mutabor, организованная Анастасией Ивлеевой, 20 декабря 2023 года. Дресс-код включал минимум одежды для гостей, и на мероприятии собрались множество известных личностей. Событие вызвало широкие обсуждения в сети и СМИ. Хинштейн заявил, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ на видеороликах и фотографиях с вечеринки. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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