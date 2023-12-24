Ивлеева извинилась за «голую вечеринку», в которой увидели ЛГБТ*-пропаганду. Видео

24 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева принесла извинения за «голую вечеринку» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Телеведущая Анастасия Ивлеева выразила свои извинения за проведение «голой вечеринки», в которой депутат Госдумы Александр Хинштейн усмотрел пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Соответствующее видео она выложила в соцсетях. «Было неуместно записывать видео, которое все время распространялось и тиражировалось в прессе. Мне очень жаль, что это произошло, и я понимаю, что контролировать такую ситуацию было невозможно. Риск того, что кто-то может себя так вести, не был учтен в планировании мероприятия. Я искренне приношу извинения перед всеми», — заявила Ивлеева. В Москве была проведена вечеринка в клубе Mutabor, организованная Анастасией Ивлеевой, 20 декабря 2023 года. Дресс-код включал минимум одежды для гостей, и на мероприятии собрались множество известных личностей. Событие вызвало широкие обсуждения в сети и СМИ. Хинштейн заявил, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ на видеороликах и фотографиях с вечеринки. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны

Телеведущая Анастасия Ивлеева выразила свои извинения за проведение «голой вечеринки», в которой депутат Госдумы Александр Хинштейн усмотрел пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Соответствующее видео она выложила в соцсетях. «Было неуместно записывать видео, которое все время распространялось и тиражировалось в прессе. Мне очень жаль, что это произошло, и я понимаю, что контролировать такую ситуацию было невозможно. Риск того, что кто-то может себя так вести, не был учтен в планировании мероприятия. Я искренне приношу извинения перед всеми», — заявила Ивлеева. В Москве была проведена вечеринка в клубе Mutabor, организованная Анастасией Ивлеевой, 20 декабря 2023 года. Дресс-код включал минимум одежды для гостей, и на мероприятии собрались множество известных личностей. Событие вызвало широкие обсуждения в сети и СМИ. Хинштейн заявил, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ на видеороликах и фотографиях с вечеринки. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны