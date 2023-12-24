Ивлеева объяснила, почему заставила гостей прийти полуголыми на свою вечеринку в Москве

Ивлеева выбрала «голый» дресс-код для своей вечеринки из-за проекта для Playboy

24 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева заявила «полуголый» дресс-код на своей вечеринке в московском клубе Фото: соцсети Анастасии Ивлеевой Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева выбрала для своей вечеринки в Москве «почти голый» дресс-код в соответствии с темой события. По ее словам, такой внешний вид был уместен на презентации фото-проекта для эротического журнала Playboy, к которому было приурочено мероприятие. «Дресс-код был „почти голый“. Отмечу, что это его название соответствует теме события, напоминаю, что это презентация снимков ушедшего в 2022 году журнала Playboy и формату закрытого мероприятия. Всем приглашенным были отправлены фото-референсы (весьма спокойные). Далее все гости интерпретировали свои костюмы сами», — сказала Ивлеева на видео, опубликованном в своей соцсети. Организованная телеведущей вечеринка прошла в московском клубе Mutabor. Она длилась два дня: 20 декабря событие прошло в закрытом формате для представителей шоу-бизнеса, блогеров и их друзей, 21 декабря на вечеринку смогли попасть все желающие по заранее приобретенным билетам. Событие стало скандальным из-за заявленного дресс-кода: «почти голый». Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) на видеороликах и фотографиях с «голой» вечеринки.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева выбрала для своей вечеринки в Москве «почти голый» дресс-код в соответствии с темой события. По ее словам, такой внешний вид был уместен на презентации фото-проекта для эротического журнала Playboy, к которому было приурочено мероприятие. «Дресс-код был „почти голый“. Отмечу, что это его название соответствует теме события, напоминаю, что это презентация снимков ушедшего в 2022 году журнала Playboy и формату закрытого мероприятия. Всем приглашенным были отправлены фото-референсы (весьма спокойные). Далее все гости интерпретировали свои костюмы сами», — сказала Ивлеева на видео, опубликованном в своей соцсети. Организованная телеведущей вечеринка прошла в московском клубе Mutabor. Она длилась два дня: 20 декабря событие прошло в закрытом формате для представителей шоу-бизнеса, блогеров и их друзей, 21 декабря на вечеринку смогли попасть все желающие по заранее приобретенным билетам. Событие стало скандальным из-за заявленного дресс-кода: «почти голый». Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны) на видеороликах и фотографиях с «голой» вечеринки.