23 декабря 2023
22 декабря 2023

В Курганской области стали реже убивать за алкоголь и сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Вадима Шумкова не устраивает, когда его земляки гордятся криминальным прошлым Фото:

В Курганской области заметно снизилось количество убийств за алкоголь и сигареты. Уровень преступности в целом демонстрирует спад по сравнению с началом нулевых. Своими наблюдениями поделился губернатор региона Вадим Шумков.

«В начале 2000-х в Курганской области ежегодно совершалось более 400 убийств. Людей убивали за дозу наркотиков, за бутылку алкоголя, за пачку денег, за собственное мнение, за просто так. В последние годы количество таких преступлений снизилось в 9-10 раз», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По слова губернатора, позитивная тенденция является следствием работы большого числа людей, куда входят различные ведомства и организации. Также начало меняться сознание граждан, добавил Шумков.

По данным исследования РИА Новости, все больше жителей Курганской области выбирают здоровый образ жизни, что приводит к снижению числа преступлений. В регионе заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по РФ, отмечали в областном депздраве.

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В Курганской области заметно снизилось количество убийств за алкоголь и сигареты. Уровень преступности в целом демонстрирует спад по сравнению с началом нулевых. Своими наблюдениями поделился губернатор региона Вадим Шумков. «В начале 2000-х в Курганской области ежегодно совершалось более 400 убийств. Людей убивали за дозу наркотиков, за бутылку алкоголя, за пачку денег, за собственное мнение, за просто так. В последние годы количество таких преступлений снизилось в 9-10 раз», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По слова губернатора, позитивная тенденция является следствием работы большого числа людей, куда входят различные ведомства и организации. Также начало меняться сознание граждан, добавил Шумков. По данным исследования РИА Новости, все больше жителей Курганской области выбирают здоровый образ жизни, что приводит к снижению числа преступлений. В регионе заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по РФ, отмечали в областном депздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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