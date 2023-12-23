В Курганской области стали реже убивать за алкоголь и сигареты

24 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Вадима Шумкова не устраивает, когда его земляки гордятся криминальным прошлым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области заметно снизилось количество убийств за алкоголь и сигареты. Уровень преступности в целом демонстрирует спад по сравнению с началом нулевых. Своими наблюдениями поделился губернатор региона Вадим Шумков. «В начале 2000-х в Курганской области ежегодно совершалось более 400 убийств. Людей убивали за дозу наркотиков, за бутылку алкоголя, за пачку денег, за собственное мнение, за просто так. В последние годы количество таких преступлений снизилось в 9-10 раз», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По слова губернатора, позитивная тенденция является следствием работы большого числа людей, куда входят различные ведомства и организации. Также начало меняться сознание граждан, добавил Шумков. По данным исследования РИА Новости, все больше жителей Курганской области выбирают здоровый образ жизни, что приводит к снижению числа преступлений. В регионе заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по РФ, отмечали в областном депздраве.

В Курганской области заметно снизилось количество убийств за алкоголь и сигареты. Уровень преступности в целом демонстрирует спад по сравнению с началом нулевых. Своими наблюдениями поделился губернатор региона Вадим Шумков. «В начале 2000-х в Курганской области ежегодно совершалось более 400 убийств. Людей убивали за дозу наркотиков, за бутылку алкоголя, за пачку денег, за собственное мнение, за просто так. В последние годы количество таких преступлений снизилось в 9-10 раз», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По слова губернатора, позитивная тенденция является следствием работы большого числа людей, куда входят различные ведомства и организации. Также начало меняться сознание граждан, добавил Шумков. По данным исследования РИА Новости, все больше жителей Курганской области выбирают здоровый образ жизни, что приводит к снижению числа преступлений. В регионе заболеваемость алкоголизмом на 12% ниже, чем в среднем по РФ, отмечали в областном депздраве.