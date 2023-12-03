Все больше курганцев выбирают здоровый образ жизни

РИАН: Курганская область поднялась в рейтинге РФ по отсутствию вредных привычек

04 декабря 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Аналитики отмечают, что в регионе взят курс на ЗОЖ (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганская область добавила два пункта в рейтинге регионов России по отсутствию у населения вредных привычек. Аналитики строили свои расчеты, исходя из количества проданного алкоголя и табака на территории, преступлений, совершенных в состоянии опьянения, и уровня смертности от вредных привычек. «По итогам 2022 года Курганская область заняла 59-ю строчку рейтинга РФ из 85-ти регионов с показателем 47,6 балла. Годом ранее область находилась на 62-й позиции, имея в копилке 42,6 балла», — указано в исследовании РИА Новости. Ранее главный нарколог Курганской области Павел Подорванов рассказывал местным жителям, какие проблемы ждут алкоголиков. Он советовал провести новогодние праздники без спиртного, так как безопасной дозы алкоголя не существует. Подорванов рекомендовал не опохмеляться.

Курганская область добавила два пункта в рейтинге регионов России по отсутствию у населения вредных привычек. Аналитики строили свои расчеты, исходя из количества проданного алкоголя и табака на территории, преступлений, совершенных в состоянии опьянения, и уровня смертности от вредных привычек. «По итогам 2022 года Курганская область заняла 59-ю строчку рейтинга РФ из 85-ти регионов с показателем 47,6 балла. Годом ранее область находилась на 62-й позиции, имея в копилке 42,6 балла», — указано в исследовании РИА Новости. Ранее главный нарколог Курганской области Павел Подорванов рассказывал местным жителям, какие проблемы ждут алкоголиков. Он советовал провести новогодние праздники без спиртного, так как безопасной дозы алкоголя не существует. Подорванов рекомендовал не опохмеляться.