Свердловская Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов

В Свердловской области усложнилась обстановка на дорогах в связи с ледяным дождем. В УГИБДД региона выпустили памятку о безопасном вождении, призвав автомобилистов воздержаться от поездок на собственных автомобилях.
«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона в связи с ледяным дождем. Дождевые осадки провоцируют обледенение дорог, из-за чего сцепление колес с дорогой становится минимальным, что происходит внезапно и повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Призываем автомобилистов ограничить выезды на личном транспорте», — сказано в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
В ведомстве отметили, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию на дорогах, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы в целях обеспечения безопасности на дорогах и мониторинга ситуации.
На Среднем Урале организовали оперштаб по координации работы ведомств, которые обеспечивают безопасность дорожного движения во время аномальных холодов. Спасатели следят за ситуацией в регионе круглосуточно.
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