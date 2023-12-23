Свердловская Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов

В ГИБДД призвали свердловчан отказаться от поездок на личных автомобилях

24 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Ледяной дождь усложнил обстановку на свердловских дорогах Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области усложнилась обстановка на дорогах в связи с ледяным дождем. В УГИБДД региона выпустили памятку о безопасном вождении, призвав автомобилистов воздержаться от поездок на собственных автомобилях. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона в связи с ледяным дождем. Дождевые осадки провоцируют обледенение дорог, из-за чего сцепление колес с дорогой становится минимальным, что происходит внезапно и повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Призываем автомобилистов ограничить выезды на личном транспорте», — сказано в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве отметили, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию на дорогах, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы в целях обеспечения безопасности на дорогах и мониторинга ситуации. На Среднем Урале организовали оперштаб по координации работы ведомств, которые обеспечивают безопасность дорожного движения во время аномальных холодов. Спасатели следят за ситуацией в регионе круглосуточно.

В Свердловской области усложнилась обстановка на дорогах в связи с ледяным дождем. В УГИБДД региона выпустили памятку о безопасном вождении, призвав автомобилистов воздержаться от поездок на собственных автомобилях. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона в связи с ледяным дождем. Дождевые осадки провоцируют обледенение дорог, из-за чего сцепление колес с дорогой становится минимальным, что происходит внезапно и повышает риск возникновения аварийных ситуаций. Призываем автомобилистов ограничить выезды на личном транспорте», — сказано в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве отметили, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию на дорогах, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы в целях обеспечения безопасности на дорогах и мониторинга ситуации. На Среднем Урале организовали оперштаб по координации работы ведомств, которые обеспечивают безопасность дорожного движения во время аномальных холодов. Спасатели следят за ситуацией в регионе круглосуточно.