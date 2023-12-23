Между Екатеринбургом и Полевским перекрыли дорогу из-за ДТП

24 декабря 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На автодороге Екатеринбург — Полевской ограничено движение транспорта из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении движения транспорта на 24-м километре региональной автодороги Екатеринбург — Полевской в связи с ДТП. Инспекторы ДПС работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В УГИБДД региона ранее предупредили свердловчан о ледяном дожде, из-за которого лучше воздержаться от поездок на машине. Также в ведомстве напомнили о необходимых правилах, которые нужно соблюдать во время осложнения обстановки на дорогах.

На автодороге Екатеринбург — Полевской ограничено движение транспорта из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении движения транспорта на 24-м километре региональной автодороги Екатеринбург — Полевской в связи с ДТП. Инспекторы ДПС работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В УГИБДД региона ранее предупредили свердловчан о ледяном дожде, из-за которого лучше воздержаться от поездок на машине. Также в ведомстве напомнили о необходимых правилах, которые нужно соблюдать во время осложнения обстановки на дорогах.