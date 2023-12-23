Между Екатеринбургом и Полевским перекрыли дорогу из-за ДТП

На автодороге Екатеринбург — Полевской ограничено движение транспорта из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении движения транспорта на 24-м километре региональной автодороги Екатеринбург — Полевской в связи с ДТП. Инспекторы ДПС работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В УГИБДД региона ранее предупредили свердловчан о ледяном дожде, из-за которого лучше воздержаться от поездок на машине. Также в ведомстве напомнили о необходимых правилах, которые нужно соблюдать во время осложнения обстановки на дорогах.
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