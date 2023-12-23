23 декабря 2023

Между Екатеринбургом и Полевским перекрыли дорогу из-за ДТП

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП Фото:

На автодороге Екатеринбург — Полевской ограничено движение транспорта из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении движения транспорта на 24-м километре региональной автодороги Екатеринбург — Полевской в связи с ДТП. Инспекторы ДПС работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В УГИБДД региона ранее предупредили свердловчан о ледяном дожде, из-за которого лучше воздержаться от поездок на машине. Также в ведомстве напомнили о необходимых правилах, которые нужно соблюдать во время осложнения обстановки на дорогах.

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На автодороге Екатеринбург — Полевской ограничено движение транспорта из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует автомобилистов об ограничении движения транспорта на 24-м километре региональной автодороги Екатеринбург — Полевской в связи с ДТП. Инспекторы ДПС работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства происшествия», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В УГИБДД региона ранее предупредили свердловчан о ледяном дожде, из-за которого лучше воздержаться от поездок на машине. Также в ведомстве напомнили о необходимых правилах, которые нужно соблюдать во время осложнения обстановки на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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