23 декабря 2023

Стало известно еще об одном инциденте с участниками перестрелки в ТЦ «Гринвич»

Мужчины, устроившие перестрелку в ТЦ «Гринвич», избили толпой парня
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржца избили из-за отказа отдать деньги Фото:

За неделю до перестрелки в екатеринбургском ТЦ «Гринвич», которая произошла 26 ноября, участники происшествия избили толпой парня из-за того, что тот не отдал им свои деньги. Об этом рассказал знакомый пострадавшего.

«19 ноября Григорий (имя изменено) гулял в центре города по улице Вайнера. Недалеко от заведения KFC двое молодых цыган стали приставать к нему и попрошайничать. Он отказался давать деньги, и его начали бить. Он попытался укрыться в здании ресторана быстрого питания на Вайнера, 9, звал на помощь окружающих. К нападающим прибежала подмога в виде цыган с улицы, и Григория начали месить уже толпой», — передает E1.RU слова знакомого пострадавшего.

По его словам, охранники заведения отбили Григория, после чего вызвали скорую. «В этот же день он написал заявление в отдел полиции №5. Он опознал своих обидчиков после недавнего происшествия со стрельбой в „Гринвиче“» — добавил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее между двумя мужчинами вспыхнул конфликт в ТЦ «Гринвич», началась перестрелка. Одного из них задержали на месте, а второго получилось найти в больнице, где он оказался с огнестрельным ранением. По информации источника в силовых структурах, стрелявшие поссорились из-за места в проходе.

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За неделю до перестрелки в екатеринбургском ТЦ «Гринвич», которая произошла 26 ноября, участники происшествия избили толпой парня из-за того, что тот не отдал им свои деньги. Об этом рассказал знакомый пострадавшего. «19 ноября Григорий (имя изменено) гулял в центре города по улице Вайнера. Недалеко от заведения KFC двое молодых цыган стали приставать к нему и попрошайничать. Он отказался давать деньги, и его начали бить. Он попытался укрыться в здании ресторана быстрого питания на Вайнера, 9, звал на помощь окружающих. К нападающим прибежала подмога в виде цыган с улицы, и Григория начали месить уже толпой», — передает E1.RU слова знакомого пострадавшего. По его словам, охранники заведения отбили Григория, после чего вызвали скорую. «В этот же день он написал заявление в отдел полиции №5. Он опознал своих обидчиков после недавнего происшествия со стрельбой в „Гринвиче“» — добавил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее между двумя мужчинами вспыхнул конфликт в ТЦ «Гринвич», началась перестрелка. Одного из них задержали на месте, а второго получилось найти в больнице, где он оказался с огнестрельным ранением. По информации источника в силовых структурах, стрелявшие поссорились из-за места в проходе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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