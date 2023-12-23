Глава «НОВАТЭК» и Моор открыли вторую очередь научного центра в Тюмени

В Тюмени открылась вторая очередь научно-технического центра (НТЦ) компании «НОВАТЭК». Новое здание осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления энергетической компании Леонид Михельсон.
«Вторая очередь научно-технического центра „НОВАТЭК“ открылась в Тюмени сегодня, 24 декабря. С председателем правления компании Леонидом Михельсоном осмотрели новое здание», — сообщил Моор в своем telegram-канале.
Благодаря открытию НТЦ, высокотехнологичными рабочими местами будут обеспечены 1230 человек. Здесь будет вестись полный цикл исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды.
О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей. Первая очередь НТЦ была открыта в мае этого года.
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