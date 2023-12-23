23 декабря 2023
22 декабря 2023

Глава «НОВАТЭК» и Моор открыли вторую очередь научного центра в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, михельсон леонид
Михельсон вместе с Моором осмотрели новое здание НТЦ Фото:

В Тюмени открылась вторая очередь научно-технического центра (НТЦ) компании «НОВАТЭК». Новое здание осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления энергетической компании Леонид Михельсон.

«Вторая очередь научно-технического центра „НОВАТЭК“ открылась в Тюмени сегодня, 24 декабря. С председателем правления компании Леонидом Михельсоном осмотрели новое здание», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Благодаря открытию НТЦ, высокотехнологичными рабочими местами будут обеспечены 1230 человек. Здесь будет вестись полный цикл исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды.

О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей. Первая очередь НТЦ была открыта в мае этого года.

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В Тюмени открылась вторая очередь научно-технического центра (НТЦ) компании «НОВАТЭК». Новое здание осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления энергетической компании Леонид Михельсон. «Вторая очередь научно-технического центра „НОВАТЭК“ открылась в Тюмени сегодня, 24 декабря. С председателем правления компании Леонидом Михельсоном осмотрели новое здание», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Благодаря открытию НТЦ, высокотехнологичными рабочими местами будут обеспечены 1230 человек. Здесь будет вестись полный цикл исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды. О строительстве научного центра «НОВАТЭК» стало известно в июне 2020 года. Инвестиции в него оценивались в 2 млрд рублей. Первая очередь НТЦ была открыта в мае этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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