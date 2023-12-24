В Доме приемов МИД РФ состоялась презентация песни «Рождество. В добрый час!». Текст для нее написала официальный спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Когда строчки песни получились, я показала их патриарху, и он благословил. Три года ушло на поиск соавторов», — поделилась Мария Захарова, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что песня является совместным проектом с Белоруссией. Она направлена на сохранение и укрепление традиций двух стран и в целом христианского мира.
Композицию исполнила певица, лауреат многих международных премий Ксения Галецкая. Захарова назвала ее голос божьим даром. Примечательно, что премьера песни состоялась в день рождения Захаровой, передает «Национальная служба новостей».
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