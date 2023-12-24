В США признали правоту Путина о помощи Украине, которая оказалась шаткой. Об этом пишет газета Los Angeles Times.
«На своей пресс-конференции 14 декабря Путин жизнерадостно заявил: „Победа за нами“. Одна из причин его уверенности заключается в том, насколько шаткой оказывается поддержка Украины со стороны Запада», — пишет
В доказательство этого тезиса издание приводит слова президента РФ, что «в какой-то момент халява может закончиться». И авторы констатируют, что бесплатная помощь Киеву, действительно, начинает заканчиваться. Американские эксперты при этом отмечают, что западная помощь Украине — это не благотворительность. Она направлена на финансирование главного интереса США на Востоке: не дать России укрепиться и расшириться.
В Пентагоне ранее обнаружили проблемы при восполнении запаса боеприпасов, которые были отправлены на Украину. Источники The Washington Post указали, что Вашингтону требуется дополнительное производство топлива и взрывчатых веществ. Постоянный представитель США при организации Джулиан Смит заявила о нехватке оружия и боеприпасов в странах НАТО из-за оказания военной помощи ВСУ.
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