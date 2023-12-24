В США признали правоту Путина о помощи Украине

Los Angeles Times: помощь Запада Украине заканчивается
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин преподнес урок Западу Фото:

В США признали правоту Путина о помощи Украине, которая оказалась шаткой. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

«На своей пресс-конференции 14 декабря Путин жизнерадостно заявил: „Победа за нами“. Одна из причин его уверенности заключается в том, насколько шаткой оказывается поддержка Украины со стороны Запада», — пишет американская газета.

В доказательство этого тезиса издание приводит слова президента РФ, что «в какой-то момент халява может закончиться». И авторы констатируют, что бесплатная помощь Киеву, действительно, начинает заканчиваться. Американские эксперты при этом отмечают, что западная помощь Украине — это не благотворительность. Она направлена на финансирование главного интереса США на Востоке: не дать России укрепиться и расшириться.

В Пентагоне ранее обнаружили проблемы при восполнении запаса боеприпасов, которые были отправлены на Украину. Источники The Washington Post указали, что Вашингтону требуется дополнительное производство топлива и взрывчатых веществ. Постоянный представитель США при организации Джулиан Смит заявила о нехватке оружия и боеприпасов в странах НАТО из-за оказания военной помощи ВСУ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США признали правоту Путина о помощи Украине, которая оказалась шаткой. Об этом пишет газета Los Angeles Times. «На своей пресс-конференции 14 декабря Путин жизнерадостно заявил: „Победа за нами“. Одна из причин его уверенности заключается в том, насколько шаткой оказывается поддержка Украины со стороны Запада», — пишет американская газета. В доказательство этого тезиса издание приводит слова президента РФ, что «в какой-то момент халява может закончиться». И авторы констатируют, что бесплатная помощь Киеву, действительно, начинает заканчиваться. Американские эксперты при этом отмечают, что западная помощь Украине — это не благотворительность. Она направлена на финансирование главного интереса США на Востоке: не дать России укрепиться и расшириться. В Пентагоне ранее обнаружили проблемы при восполнении запаса боеприпасов, которые были отправлены на Украину. Источники The Washington Post указали, что Вашингтону требуется дополнительное производство топлива и взрывчатых веществ. Постоянный представитель США при организации Джулиан Смит заявила о нехватке оружия и боеприпасов в странах НАТО из-за оказания военной помощи ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...