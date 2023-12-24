В ХМАО отменили концерт детского коллектива из Макеевки из-за болезни участников

24 декабря 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Концерт танцевального коллектива должен был состояться 24 декабря Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Ханты-Мансийске 24 декабря должен был состояться концерт танцевального коллектива из Макеевки (ДНР). Но мероприятие пришлось перенести из-за того, что почти половина детей заболели. Об этом в соцсети рассказала глава округа Наталья Комарова. «В Ханты-Мансийске гостят танцевальные коллективы Дворца детского и юношеского творчества имени Василия Георгиевича Джарты из города Макеевки Донецкой Народной Республики. Юные гости приехали к нам с концертом. К сожалению, 10 детей заболели, выступление по согласованию с детьми и их родителями пришлось перенести», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Всего в составе группы в Югру приехали 27 детей. Заболевшие проходят лечение в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Губернатор подчеркнула, что медики делают все возможное для скорейшего выздоровления юных артистов.

В Ханты-Мансийске 24 декабря должен был состояться концерт танцевального коллектива из Макеевки (ДНР). Но мероприятие пришлось перенести из-за того, что почти половина детей заболели. Об этом в соцсети рассказала глава округа Наталья Комарова. «В Ханты-Мансийске гостят танцевальные коллективы Дворца детского и юношеского творчества имени Василия Георгиевича Джарты из города Макеевки Донецкой Народной Республики. Юные гости приехали к нам с концертом. К сожалению, 10 детей заболели, выступление по согласованию с детьми и их родителями пришлось перенести», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Всего в составе группы в Югру приехали 27 детей. Заболевшие проходят лечение в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Губернатор подчеркнула, что медики делают все возможное для скорейшего выздоровления юных артистов.