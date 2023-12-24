24 декабря 2023

Вучич раскрыл цель беспорядков в Сербии

Вучич назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию суверенитета
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Вучич заявил, что страна будет защищена
Александр Вучич заявил, что страна будет защищена

Протесты, проводимые оппозицией — это попытка лишить Сербию суверенитета и самостоятельности. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Протесты оппозиции — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Мы защитим страну», — заявил Вучич. Его слова приводят РИА Новости.

Депутаты «Сербия против насилия» проиграли на муниципальных выборах в Белграде, после чего оппозиция заявила, что их противники привезли в столицу 40 тысяч жителей других городов. После этого в городе начались митинги оппозиции, а глава ЦИК Белграда Владимир Димитриевич заявлял, что не поддастся давлению толпы. Оппозиционеры окружили здание администрации города с требованием отменить результаты голосования и допустить депутатов внутрь административного здания, передает телеканал 360.

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Протесты, проводимые оппозицией — это попытка лишить Сербию суверенитета и самостоятельности. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. «Протесты оппозиции — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Мы защитим страну», — заявил Вучич. Его слова приводят РИА Новости. Депутаты «Сербия против насилия» проиграли на муниципальных выборах в Белграде, после чего оппозиция заявила, что их противники привезли в столицу 40 тысяч жителей других городов. После этого в городе начались митинги оппозиции, а глава ЦИК Белграда Владимир Димитриевич заявлял, что не поддастся давлению толпы. Оппозиционеры окружили здание администрации города с требованием отменить результаты голосования и допустить депутатов внутрь административного здания, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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