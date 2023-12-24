В мире Вучич раскрыл цель беспорядков в Сербии Вучич назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию суверенитета 25 декабря 2023 в 01:03 Размер текста - 17 + Александр Вучич заявил, что страна будет защищена Официальный сайт Президента России kremlin.ru Протесты, проводимые оппозицией — это попытка лишить Сербию суверенитета и самостоятельности. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. «Протесты оппозиции — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Мы защитим страну», — заявил Вучич. Его слова приводят РИА Новости. Депутаты «Сербия против насилия» проиграли на муниципальных выборах в Белграде, после чего оппозиция заявила, что их противники привезли в столицу 40 тысяч жителей других городов. После этого в городе начались митинги оппозиции, а глава ЦИК Белграда Владимир Димитриевич заявлял, что не поддастся давлению толпы. Оппозиционеры окружили здание администрации города с требованием отменить результаты голосования и допустить депутатов внутрь административного здания, передает телеканал 360. Протесты, проводимые оппозицией — это попытка лишить Сербию суверенитета и самостоятельности. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. «Протесты оппозиции — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Мы защитим страну», — заявил Вучич. Его слова приводят РИА Новости. Депутаты «Сербия против насилия» проиграли на муниципальных выборах в Белграде, после чего оппозиция заявила, что их противники привезли в столицу 40 тысяч жителей других городов. После этого в городе начались митинги оппозиции, а глава ЦИК Белграда Владимир Димитриевич заявлял, что не поддастся давлению толпы. Оппозиционеры окружили здание администрации города с требованием отменить результаты голосования и допустить депутатов внутрь административного здания, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям