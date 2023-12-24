Вучич раскрыл цель беспорядков в Сербии

Протесты, проводимые оппозицией — это попытка лишить Сербию суверенитета и самостоятельности. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«Протесты оппозиции — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Мы защитим страну», — заявил Вучич. Его слова приводят РИА Новости.
Депутаты «Сербия против насилия» проиграли на муниципальных выборах в Белграде, после чего оппозиция заявила, что их противники привезли в столицу 40 тысяч жителей других городов. После этого в городе начались митинги оппозиции, а глава ЦИК Белграда Владимир Димитриевич заявлял, что не поддастся давлению толпы. Оппозиционеры окружили здание администрации города с требованием отменить результаты голосования и допустить депутатов внутрь административного здания, передает телеканал 360.
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