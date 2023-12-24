24 декабря 2023
23 декабря 2023

В Екатеринбурге пропал парень, нуждающийся в медицинской помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Местоположение Сергея Муратова неизвестно с 24 декабря (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов. С 24 декабря его местонахождение неизвестно, он нуждается в медицинской помощи, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Сергея Муратова: рост 176 сантиметров, русые волосы, глаза карие. Худощавого телосложения. Был одет в темно-синий пуховик, серую шапку и черные джинсы. Носит очки. Если вы располагаете информацией о местоположении подростка, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 533-33-99 (Юлия).

Ранее в Екатеринбурге пропали два несовершеннолетних подростка. Местоположение Жахонгира Рузиева неизвестно с 21 декабря, Валерию Сазонову в последний раз видели в Кировском районе города 23 декабря.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов. С 24 декабря его местонахождение неизвестно, он нуждается в медицинской помощи, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Сергея Муратова: рост 176 сантиметров, русые волосы, глаза карие. Худощавого телосложения. Был одет в темно-синий пуховик, серую шапку и черные джинсы. Носит очки. Если вы располагаете информацией о местоположении подростка, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 533-33-99 (Юлия). Ранее в Екатеринбурге пропали два несовершеннолетних подростка. Местоположение Жахонгира Рузиева неизвестно с 21 декабря, Валерию Сазонову в последний раз видели в Кировском районе города 23 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...