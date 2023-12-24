Общество В Екатеринбурге пропал парень, нуждающийся в медицинской помощи 25 декабря 2023 в 02:26 Размер текста - 17 + Местоположение Сергея Муратова неизвестно с 24 декабря (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов. С 24 декабря его местонахождение неизвестно, он нуждается в медицинской помощи, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Сергея Муратова: рост 176 сантиметров, русые волосы, глаза карие. Худощавого телосложения. Был одет в темно-синий пуховик, серую шапку и черные джинсы. Носит очки. Если вы располагаете информацией о местоположении подростка, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 533-33-99 (Юлия). Ранее в Екатеринбурге пропали два несовершеннолетних подростка. Местоположение Жахонгира Рузиева неизвестно с 21 декабря, Валерию Сазонову в последний раз видели в Кировском районе города 23 декабря. Фото: группа регионального отделения «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_38970) В Екатеринбурге пропал 19-летний Сергей Муратов. С 24 декабря его местонахождение неизвестно, он нуждается в медицинской помощи, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Муратов Сергей Олегович, 19 лет (2004 г. р.) район Чкаловский, город Екатеринбург. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Сергея Муратова: рост 176 сантиметров, русые волосы, глаза карие. Худощавого телосложения. Был одет в темно-синий пуховик, серую шапку и черные джинсы. Носит очки. Если вы располагаете информацией о местоположении подростка, то сообщите спасателям по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (965) 533-33-99 (Юлия). Ранее в Екатеринбурге пропали два несовершеннолетних подростка. Местоположение Жахонгира Рузиева неизвестно с 21 декабря, Валерию Сазонову в последний раз видели в Кировском районе города 23 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям