Диетолог Кабанов раскрыл, где безопаснее покупать мясо

Диетолог Кабанов: мясо нужно покупать у крупных производителей

25 декабря 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Покупая мясо в магазине у крупного производителя, можно точно обезопасить себя от риска, что оно заражено паразитами. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. «Покупая мясо в магазине у крупного производителя, вы точно обезопасите себя от паразитов, но не от насыщенных жиров и антибиотиков. При содержании скота в фермерских хозяйствах такая опасность существует: чем более природное содержание животных, тем больше вероятность наличия у них паразитов», — цитируют Кабанова «Известия». Потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях, а в мелких фермерских хозяйствах. Покупатели считают, что там меньше антибиотиков. Это так, но в данной ситуации как раз и увеличиваются риски, что мясо заражено паразитами. Власти РФ нашли способ сдержать цены на куриное мясо. Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию.

Покупая мясо в магазине у крупного производителя, можно точно обезопасить себя от риска, что оно заражено паразитами. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. «Покупая мясо в магазине у крупного производителя, вы точно обезопасите себя от паразитов, но не от насыщенных жиров и антибиотиков. При содержании скота в фермерских хозяйствах такая опасность существует: чем более природное содержание животных, тем больше вероятность наличия у них паразитов», — цитируют Кабанова «Известия». Потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях, а в мелких фермерских хозяйствах. Покупатели считают, что там меньше антибиотиков. Это так, но в данной ситуации как раз и увеличиваются риски, что мясо заражено паразитами. Власти РФ нашли способ сдержать цены на куриное мясо. Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию.