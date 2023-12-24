24 декабря 2023

Диетолог Кабанов раскрыл, где безопаснее покупать мясо

Диетолог Кабанов: мясо нужно покупать у крупных производителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях Фото:

Покупая мясо в магазине у крупного производителя, можно точно обезопасить себя от риска, что оно заражено паразитами. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

«Покупая мясо в магазине у крупного производителя, вы точно обезопасите себя от паразитов, но не от насыщенных жиров и антибиотиков. При содержании скота в фермерских хозяйствах такая опасность существует: чем более природное содержание животных, тем больше вероятность наличия у них паразитов», — цитируют Кабанова «Известия».

Потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях, а в мелких фермерских хозяйствах. Покупатели считают, что там меньше антибиотиков. Это так, но в данной ситуации как раз и увеличиваются риски, что мясо заражено паразитами.

Власти РФ нашли способ сдержать цены на куриное мясо. Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию.

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Покупая мясо в магазине у крупного производителя, можно точно обезопасить себя от риска, что оно заражено паразитами. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. «Покупая мясо в магазине у крупного производителя, вы точно обезопасите себя от паразитов, но не от насыщенных жиров и антибиотиков. При содержании скота в фермерских хозяйствах такая опасность существует: чем более природное содержание животных, тем больше вероятность наличия у них паразитов», — цитируют Кабанова «Известия». Потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях, а в мелких фермерских хозяйствах. Покупатели считают, что там меньше антибиотиков. Это так, но в данной ситуации как раз и увеличиваются риски, что мясо заражено паразитами. Власти РФ нашли способ сдержать цены на куриное мясо. Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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