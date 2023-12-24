Диетолог Кабанов раскрыл, где безопаснее покупать мясо

Покупая мясо в магазине у крупного производителя, можно точно обезопасить себя от риска, что оно заражено паразитами. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО «НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
«Покупая мясо в магазине у крупного производителя, вы точно обезопасите себя от паразитов, но не от насыщенных жиров и антибиотиков. При содержании скота в фермерских хозяйствах такая опасность существует: чем более природное содержание животных, тем больше вероятность наличия у них паразитов», — цитируют Кабанова «Известия».
Потребители стараются покупать мясо не в специализированных магазинах или торговых сетях, а в мелких фермерских хозяйствах. Покупатели считают, что там меньше антибиотиков. Это так, но в данной ситуации как раз и увеличиваются риски, что мясо заражено паразитами.
Власти РФ нашли способ сдержать цены на куриное мясо. Правительство РФ утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год. Такое решение поможет удержать стабильные цены на продукцию.
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