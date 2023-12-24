24 декабря 2023

Мантуров: Запад отстал от России в производстве оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, техника, вооружение, эшелон, переброска,  stock, подкрепление
Россия набрала темп производства вооружения раньше, чем страны Запада Фото:

Страны Запада отстают по производству вооружений относительно России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. <…> Пока мы идем с определенным опережением», — сообщил Мантуров РИА Новости.

Россия и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп. Он прошел в рамках государственной программы вооружения, рассказывает вице-премьер. В следующем году должна будет утверждаться перспективная программа на период 2025—2034 годов, добавил он.

В 2023 году основной задачей российских войск было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас основной костяк украинской армии состоит из бригад, оснащенных западным вооружением.

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Страны Запада отстают по производству вооружений относительно России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. «Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. <…> Пока мы идем с определенным опережением», — сообщил Мантуров РИА Новости. Россия и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп. Он прошел в рамках государственной программы вооружения, рассказывает вице-премьер. В следующем году должна будет утверждаться перспективная программа на период 2025—2034 годов, добавил он. В 2023 году основной задачей российских войск было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас основной костяк украинской армии состоит из бригад, оснащенных западным вооружением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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