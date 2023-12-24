Мантуров: Запад отстал от России в производстве оружия

25 декабря 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Россия набрала темп производства вооружения раньше, чем страны Запада Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Страны Запада отстают по производству вооружений относительно России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. «Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. <…> Пока мы идем с определенным опережением», — сообщил Мантуров РИА Новости. Россия и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп. Он прошел в рамках государственной программы вооружения, рассказывает вице-премьер. В следующем году должна будет утверждаться перспективная программа на период 2025—2034 годов, добавил он. В 2023 году основной задачей российских войск было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас основной костяк украинской армии состоит из бригад, оснащенных западным вооружением.

Страны Запада отстают по производству вооружений относительно России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. «Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. <…> Пока мы идем с определенным опережением», — сообщил Мантуров РИА Новости. Россия и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп. Он прошел в рамках государственной программы вооружения, рассказывает вице-премьер. В следующем году должна будет утверждаться перспективная программа на период 2025—2034 годов, добавил он. В 2023 году основной задачей российских войск было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас основной костяк украинской армии состоит из бригад, оснащенных западным вооружением.