Мантуров: Запад отстал от России в производстве оружия

Страны Запада отстают по производству вооружений относительно России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. <…> Пока мы идем с определенным опережением», — сообщил Мантуров РИА Новости.
Россия и дальше намерена поддерживать заданный высокий темп. Он прошел в рамках государственной программы вооружения, рассказывает вице-премьер. В следующем году должна будет утверждаться перспективная программа на период 2025—2034 годов, добавил он.
В 2023 году основной задачей российских войск было отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас основной костяк украинской армии состоит из бригад, оснащенных западным вооружением.
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