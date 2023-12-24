«Коммерсант»: иностранные акционеры приостановили участие в «Арктик СПГ-2»

25 декабря 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Форс-мажор в проекте «Арктик СПГ-2» объявили: французская, китайские и японские компании Фото: Илья Московец © URA.RU Иностранные акционеры проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в его деятельности. Об этом сообщили источники в правительстве России. «Иностранные акционеры „Арктик СПГ-2“ из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ», — рассказали источники газете «Коммерсант». Приостановили свое участие: французская компания TotalEnergies, консорциум японских Mitsui и JOGMEC, а также китайские CNOOC и CNPC. Сама компания «Новатэк» владеет 60% акций, у остальных по 10%. Каждый их акционеров имеет право получать сжиженный природный газ (СПГ) в объеме, равной своей доле. У иностранных акционеров это по 2 миллиона тонн в год. Глава Госдепа США Джеффри Пайатт в ноябре 2023 года заявлял, что Америка намеренна «задушить» проект российской компании «Новатэк» «Арктик СПГ-2», передает НСН. Политик напомнил, что американские санкции, направленные на проект, преследуют именно эту цель.

Иностранные акционеры проекта компании «Новатэк» по добыче природного газа «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в его деятельности. Об этом сообщили источники в правительстве России. «Иностранные акционеры „Арктик СПГ-2“ из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ», — рассказали источники газете «Коммерсант». Приостановили свое участие: французская компания TotalEnergies, консорциум японских Mitsui и JOGMEC, а также китайские CNOOC и CNPC. Сама компания «Новатэк» владеет 60% акций, у остальных по 10%. Каждый их акционеров имеет право получать сжиженный природный газ (СПГ) в объеме, равной своей доле. У иностранных акционеров это по 2 миллиона тонн в год. Глава Госдепа США Джеффри Пайатт в ноябре 2023 года заявлял, что Америка намеренна «задушить» проект российской компании «Новатэк» «Арктик СПГ-2», передает НСН. Политик напомнил, что американские санкции, направленные на проект, преследуют именно эту цель.