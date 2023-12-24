24 декабря 2023

The Independent: Россия лишила Украину возможности производить оружие

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, сво, военный
Новое оружие России вынуждает Украину менять свои запросы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия уничтожила военную промышленность Украины, а своим новым оружием вынуждает Киев менять свои запросы к Западу. Об этом анонимно заявил старший офицер Вооруженных сил Украины.

«Россия смогла парализовать промышленность Киева, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя. Некоторые вещи предсказать сложно. Например, сейчас нам нужно больше ракет дя Patriot, чем мы ожидали», — заявил офицер в интервью газете The Independent.

Ранее украинский военный одного из элитных подразделений ВСУ «Кракен» рассказал, что русские подготовили «шикарную» линию обороны. По его словам, ее невозможно было прорвать во время летнего контрнаступления, передает телеканал 360.

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Россия уничтожила военную промышленность Украины, а своим новым оружием вынуждает Киев менять свои запросы к Западу. Об этом анонимно заявил старший офицер Вооруженных сил Украины. «Россия смогла парализовать промышленность Киева, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя. Некоторые вещи предсказать сложно. Например, сейчас нам нужно больше ракет дя Patriot, чем мы ожидали», — заявил офицер в интервью газете The Independent. Ранее украинский военный одного из элитных подразделений ВСУ «Кракен» рассказал, что русские подготовили «шикарную» линию обороны. По его словам, ее невозможно было прорвать во время летнего контрнаступления, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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