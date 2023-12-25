Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Из-за высокого спроса на куриные яйца повысилась их цена. Таким образом председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о подорожании цен.
«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров [резко дорожал], то другой», — заявила Набиуллина в беседе с РБК. Она отметила, что высокий потребительский спрос опередил возможности предложения.
Ранее сообщалось, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%, передает «Национальная служба новостей». Россельхознадзор отметил, что уже вторая партия 18 тонн столового яйца прибыла в Россию из Азербайджана, передает телеканал 360. Правительство РФ также утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год.
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