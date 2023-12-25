Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

Набиуллина: из-за высокого спроса на яйца увеличилась их цена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина сообщила, что куриные яйца подорожали из-за высокого темпа роста цен Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Из-за высокого спроса на куриные яйца повысилась их цена. Таким образом председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о подорожании цен.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров [резко дорожал], то другой», — заявила Набиуллина в беседе с РБК. Она отметила, что высокий потребительский спрос опередил возможности предложения.

Ранее сообщалось, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%, передает «Национальная служба новостей». Россельхознадзор отметил, что уже вторая партия 18 тонн столового яйца прибыла в Россию из Азербайджана, передает телеканал 360. Правительство РФ также утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за высокого спроса на куриные яйца повысилась их цена. Таким образом председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о подорожании цен. «Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров [резко дорожал], то другой», — заявила Набиуллина в беседе с РБК. Она отметила, что высокий потребительский спрос опередил возможности предложения. Ранее сообщалось, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%, передает «Национальная служба новостей». Россельхознадзор отметил, что уже вторая партия 18 тонн столового яйца прибыла в Россию из Азербайджана, передает телеканал 360. Правительство РФ также утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...