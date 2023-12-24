На челябинских трассах из-за ледяного дождя ввели ограничения

25 декабря 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Движение ограничено из-за непогоды Фото: Александр Елизаров © URA.RU На нескольких участках трасс в Челябинской области из-за ледяного дождя и сильного ветра 25 декабря введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В связи с прохождением атмосферного фронта, осадков в виде ледяного дождя и сильного ветра вводится временное ограничение движения 25 декабря с 8:00 до 10:00 на следующих дорогах регионального значения: Черноречье — Чесма-Варна — Карталы — Бреды, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушилась на регион в ночь на 25 декабря. В отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что местами ожидаются гололед, снег и налипание мокрого снега на провода.

На нескольких участках трасс в Челябинской области из-за ледяного дождя и сильного ветра 25 декабря введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В связи с прохождением атмосферного фронта, осадков в виде ледяного дождя и сильного ветра вводится временное ограничение движения 25 декабря с 8:00 до 10:00 на следующих дорогах регионального значения: Черноречье — Чесма-Варна — Карталы — Бреды, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушилась на регион в ночь на 25 декабря. В отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что местами ожидаются гололед, снег и налипание мокрого снега на провода.