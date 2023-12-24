24 декабря 2023
23 декабря 2023

На челябинских трассах из-за ледяного дождя ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, зима, трасса
Движение ограничено из-за непогоды Фото:

На нескольких участках трасс в Челябинской области из-за ледяного дождя и сильного ветра 25 декабря введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«В связи с прохождением атмосферного фронта, осадков в виде ледяного дождя и сильного ветра вводится временное ограничение движения 25 декабря с 8:00 до 10:00 на следующих дорогах регионального значения: Черноречье — Чесма-Варна — Карталы — Бреды, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушилась на регион в ночь на 25 декабря. В отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что местами ожидаются гололед, снег и налипание мокрого снега на провода.

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На нескольких участках трасс в Челябинской области из-за ледяного дождя и сильного ветра 25 декабря введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В связи с прохождением атмосферного фронта, осадков в виде ледяного дождя и сильного ветра вводится временное ограничение движения 25 декабря с 8:00 до 10:00 на следующих дорогах регионального значения: Черноречье — Чесма-Варна — Карталы — Бреды, Бреды — Синий Шихан, Кизильское — Бреды — Мариинский», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушилась на регион в ночь на 25 декабря. В отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что местами ожидаются гололед, снег и налипание мокрого снега на провода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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