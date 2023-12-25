В Турции призвали Зеленского пересмотреть свой запрет о переговорах с Россией

РИАН: Зеленскому нужно пересмотреть свой запрет о переговорах с РФ
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Энгин Озер отметил, что нужно совершить странам дипломатический маневр для начала переговоров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Единственный способ остановить украинский конфликт — установление режима постоянного прекращения огня. Таким мнением поделился турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно пересмотреть свой закон о запрете переговоров с Москвой.

«Основные предпосылки для ведения переговоров и заключения соглашения сформировались <…> Первое действие, которое необходимо для этого предпринять, — это пересмотр президентом Владимиром Зеленским решения о запрете мирных переговоров», — заявил Энгин Озер в беседе с РИА Новости. По его словам, для начала мирных переговоров странам нужно совершить дипломатический маневр, чтобы их действия не были восприняты как уступки.

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, сообщает «Ридус». Однако Зеленский сообщил, что вопрос о переговорах с РФ не является актуальным для Украины. По данным американских СМИ, Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам с Украиной, в том числе по поводу прекращения огня, передает «Национальна служба новостей».

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Единственный способ остановить украинский конфликт — установление режима постоянного прекращения огня. Таким мнением поделился турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно пересмотреть свой закон о запрете переговоров с Москвой. «Основные предпосылки для ведения переговоров и заключения соглашения сформировались <…> Первое действие, которое необходимо для этого предпринять, — это пересмотр президентом Владимиром Зеленским решения о запрете мирных переговоров», — заявил Энгин Озер в беседе с РИА Новости. По его словам, для начала мирных переговоров странам нужно совершить дипломатический маневр, чтобы их действия не были восприняты как уступки. Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, сообщает «Ридус». Однако Зеленский сообщил, что вопрос о переговорах с РФ не является актуальным для Украины. По данным американских СМИ, Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам с Украиной, в том числе по поводу прекращения огня, передает «Национальна служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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