В Турции призвали Зеленского пересмотреть свой запрет о переговорах с Россией

РИАН: Зеленскому нужно пересмотреть свой запрет о переговорах с РФ

25 декабря 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Энгин Озер отметил, что нужно совершить странам дипломатический маневр для начала переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственный способ остановить украинский конфликт — установление режима постоянного прекращения огня. Таким мнением поделился турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно пересмотреть свой закон о запрете переговоров с Москвой. «Основные предпосылки для ведения переговоров и заключения соглашения сформировались <…> Первое действие, которое необходимо для этого предпринять, — это пересмотр президентом Владимиром Зеленским решения о запрете мирных переговоров», — заявил Энгин Озер в беседе с РИА Новости. По его словам, для начала мирных переговоров странам нужно совершить дипломатический маневр, чтобы их действия не были восприняты как уступки. Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, сообщает «Ридус». Однако Зеленский сообщил, что вопрос о переговорах с РФ не является актуальным для Украины. По данным американских СМИ, Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам с Украиной, в том числе по поводу прекращения огня, передает «Национальна служба новостей».

Единственный способ остановить украинский конфликт — установление режима постоянного прекращения огня. Таким мнением поделился турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно пересмотреть свой закон о запрете переговоров с Москвой. «Основные предпосылки для ведения переговоров и заключения соглашения сформировались <…> Первое действие, которое необходимо для этого предпринять, — это пересмотр президентом Владимиром Зеленским решения о запрете мирных переговоров», — заявил Энгин Озер в беседе с РИА Новости. По его словам, для начала мирных переговоров странам нужно совершить дипломатический маневр, чтобы их действия не были восприняты как уступки. Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, сообщает «Ридус». Однако Зеленский сообщил, что вопрос о переговорах с РФ не является актуальным для Украины. По данным американских СМИ, Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам с Украиной, в том числе по поводу прекращения огня, передает «Национальна служба новостей».