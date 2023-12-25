Мантуров анонсировал возможное расширение льготного автокредитования

25 декабря 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Льготная программа автокредитования действует с 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во второй половине 2024 года будет рассмотрено включение новых категорий в программу льготного автокредитования в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в следующем году программа сохранится. Льготный кредит на машину могут взять работники образования, медучреждений, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды. «Не исключено появление и новых категорий, которые могут рассчитывать на льготный автокредит, однако этот вопрос будет рассматриваться уже во втором полугодии», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Льготная программа кредита на авто действует с 2023 года. Скидка выросла с 10% до 20%, а стоимость автомобилей увеличилась с 1,5 до двух миллионов рублей.

Во второй половине 2024 года будет рассмотрено включение новых категорий в программу льготного автокредитования в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в следующем году программа сохранится. Льготный кредит на машину могут взять работники образования, медучреждений, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды. «Не исключено появление и новых категорий, которые могут рассчитывать на льготный автокредит, однако этот вопрос будет рассматриваться уже во втором полугодии», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Льготная программа кредита на авто действует с 2023 года. Скидка выросла с 10% до 20%, а стоимость автомобилей увеличилась с 1,5 до двух миллионов рублей.