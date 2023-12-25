Мантуров анонсировал возможное расширение льготного автокредитования

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Льготная программа автокредитования действует с 2023 года Фото:

Во второй половине 2024 года будет рассмотрено включение новых категорий в программу льготного автокредитования в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в следующем году программа сохранится. Льготный кредит на машину могут взять работники образования, медучреждений, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды. «Не исключено появление и новых категорий, которые могут рассчитывать на льготный автокредит, однако этот вопрос будет рассматриваться уже во втором полугодии», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Льготная программа кредита на авто действует с 2023 года. Скидка выросла с 10% до 20%, а стоимость автомобилей увеличилась с 1,5 до двух миллионов рублей.

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Во второй половине 2024 года будет рассмотрено включение новых категорий в программу льготного автокредитования в России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в следующем году программа сохранится. Льготный кредит на машину могут взять работники образования, медучреждений, участники СВО и члены их семей, а также инвалиды. «Не исключено появление и новых категорий, которые могут рассчитывать на льготный автокредит, однако этот вопрос будет рассматриваться уже во втором полугодии», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Льготная программа кредита на авто действует с 2023 года. Скидка выросла с 10% до 20%, а стоимость автомобилей увеличилась с 1,5 до двух миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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