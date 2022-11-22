Минпромторг продлил программу автокредитования: условия

22 ноября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Под условия программы попадают модели УАЗ, ГАЗ, Lada, а также некоторые комплектации Haval, Hyundai, Kia и Renault Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Министерстве промышленности и торговли анонсировали продление программы льготного автокредитования на 2023 года. В программе обновили условия — скидка выросла с 10% до 20%, а стоимость автомобилей увеличилась с 1,5 до 2 миллионов рублей. «Подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 г. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство. Покупатели могут приобрести новый автомобиль с выгодой 20-25%. Размер скидки будет зависеть от региона. Под условия программы льготного автокредитования попадают модели УАЗ, ГАЗ, Lada, а также некоторые комплектации Haval, Hyundai, Kia и Renault стоимостью до 2 млн рублей. Программа льготного автокредитования распространяется на следующие категории граждан: семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком

медиков

учителей

тех, кто впервые покупает автомобиль

военнослужащих (в том числе призванных в рамках частичной мобилизации членов их семей)

пенсионеров, ранее проходивших службу в вооруженных силах

тех, кто сдает автомобили старше шести лет в трейд-ин, при условии владения не менее года Ранее Минпромторг объявил о расширении программы льготного автокредитования. Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу льготного автокредитования на мобилизованных.

В Министерстве промышленности и торговли анонсировали продление программы льготного автокредитования на 2023 года. В программе обновили условия — скидка выросла с 10% до 20%, а стоимость автомобилей увеличилась с 1,5 до 2 миллионов рублей. «Подать заявление о предоставлении субсидии можно до 20 декабря 2022 года, срок выдачи льготных кредитов продлен, соответственно, до 19 декабря 2022 г. После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство. Покупатели могут приобрести новый автомобиль с выгодой 20-25%. Размер скидки будет зависеть от региона. Под условия программы льготного автокредитования попадают модели УАЗ, ГАЗ, Lada, а также некоторые комплектации Haval, Hyundai, Kia и Renault стоимостью до 2 млн рублей. Программа льготного автокредитования распространяется на следующие категории граждан: Ранее Минпромторг объявил о расширении программы льготного автокредитования. Президент РФ Владимир Путин поручил распространить программу льготного автокредитования на мобилизованных.