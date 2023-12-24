Врачи назвали категории тюменцев, которым нельзя пить в Новый год

Тюменцы, страдающие алкоголизмом, после Нового года уходят в запои на два месяца

25 декабря 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Ряду людей алкоголь в праздники категорически запрещен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новогодние праздники запрет на употребление спиртного нужно соблюдать хроникам, людям с ОРВИ и гриппом, психически нездоровым и алкоголикам. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказала врач тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева. По ее словам, тюменцы, страдающие от алкогольной зависимости после праздников уходят в запои на два месяца. «Есть категории, которым категорически запрещено употреблять алкоголь, в том числе — за новогодним столом. Это несовершеннолетние, лица, имеющие хронические заболевания сердца, печени и почек (они принимают таблетки, которые несовместимы со спиртным), болеющие острыми респираторными заболеваниями, психически нездоровые граждане, а также те, кто имеет алкогольную зависимость», — рассказала Оксана Конищева. Она добавила, что у тюменцев, имеющих проблемы со спиртным, даже небольшие дозы алкоголя провоцируют запои. Они начинаются еще с конца декабря, с периода корпоративов, и иногда длятся до 23 февраля и далее. Таких пациентов приходится помещать в стационары и больше месяца оказывать им помощь. В худшем случае — люди умирают. «Такие категории тюменцев уходят из жизни не от алкогольной зависимости, а от осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Матери, жены, близкие таких граждан ненавидят новогодние праздники. Они приходят и говорят: «Боже, как их пережить? Я заранее боюсь!» — добавила доктор. Ранее URA.RU писало о том, как тюменцам пережить корпоративы и вернуться домой живыми. Советы жителям дали в поисковом отряде «Лиза Алерт». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новогодние праздники запрет на употребление спиртного нужно соблюдать хроникам, людям с ОРВИ и гриппом, психически нездоровым и алкоголикам. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказала врач тюменского Областного наркологического диспансера Оксана Конищева. По ее словам, тюменцы, страдающие от алкогольной зависимости после праздников уходят в запои на два месяца. «Есть категории, которым категорически запрещено употреблять алкоголь, в том числе — за новогодним столом. Это несовершеннолетние, лица, имеющие хронические заболевания сердца, печени и почек (они принимают таблетки, которые несовместимы со спиртным), болеющие острыми респираторными заболеваниями, психически нездоровые граждане, а также те, кто имеет алкогольную зависимость», — рассказала Оксана Конищева. Она добавила, что у тюменцев, имеющих проблемы со спиртным, даже небольшие дозы алкоголя провоцируют запои. Они начинаются еще с конца декабря, с периода корпоративов, и иногда длятся до 23 февраля и далее. Таких пациентов приходится помещать в стационары и больше месяца оказывать им помощь. В худшем случае — люди умирают. «Такие категории тюменцев уходят из жизни не от алкогольной зависимости, а от осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Матери, жены, близкие таких граждан ненавидят новогодние праздники. Они приходят и говорят: «Боже, как их пережить? Я заранее боюсь!» — добавила доктор. Ранее URA.RU писало о том, как тюменцам пережить корпоративы и вернуться домой живыми. Советы жителям дали в поисковом отряде «Лиза Алерт».