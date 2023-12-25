Пашинян временно забыл обиды на Россию

Пашинян едет на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербург
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян едет в Санкт-Петербург Фото:

Премьер Армении Никол Пашинян едет в Сант-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Визит армянского политика произошел на фоне ухудшения отношений с Москвой и заявлением Пашиняна, что РФ не выполняла соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ», — сообщил кабмин Армении. Совет пройдет 25 декабря.

В последние месяцы отношения России и Армении ухудшились. В частности, Пашинян критиковал ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана. Также в ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана и не информировала о таком решении Москву. Пашинян вырази недоумение по поводу этих слов. Также армянские СМИ распространяли информацию, что премьер не будет ездить в Россию, пока ее президент Путин.

Кроме этого, Армения приняла Римский статут Международного уголовного суда. Он подразумевает арест Путина. На фоне этих отношений между странами Армения также перестала принимать участие в заседаниях ОДКБ.

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Премьер Армении Никол Пашинян едет в Сант-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Визит армянского политика произошел на фоне ухудшения отношений с Москвой и заявлением Пашиняна, что РФ не выполняла соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ», — сообщил кабмин Армении. Совет пройдет 25 декабря. В последние месяцы отношения России и Армении ухудшились. В частности, Пашинян критиковал ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана. Также в ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана и не информировала о таком решении Москву. Пашинян вырази недоумение по поводу этих слов. Также армянские СМИ распространяли информацию, что премьер не будет ездить в Россию, пока ее президент Путин. Кроме этого, Армения приняла Римский статут Международного уголовного суда. Он подразумевает арест Путина. На фоне этих отношений между странами Армения также перестала принимать участие в заседаниях ОДКБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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