Пашинян временно забыл обиды на Россию

Пашинян едет на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербург

25 декабря 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян едет в Санкт-Петербург Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер Армении Никол Пашинян едет в Сант-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Визит армянского политика произошел на фоне ухудшения отношений с Москвой и заявлением Пашиняна, что РФ не выполняла соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ», — сообщил кабмин Армении. Совет пройдет 25 декабря. В последние месяцы отношения России и Армении ухудшились. В частности, Пашинян критиковал ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана. Также в ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана и не информировала о таком решении Москву. Пашинян вырази недоумение по поводу этих слов. Также армянские СМИ распространяли информацию, что премьер не будет ездить в Россию, пока ее президент Путин. Кроме этого, Армения приняла Римский статут Международного уголовного суда. Он подразумевает арест Путина. На фоне этих отношений между странами Армения также перестала принимать участие в заседаниях ОДКБ.

Премьер Армении Никол Пашинян едет в Сант-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Визит армянского политика произошел на фоне ухудшения отношений с Москвой и заявлением Пашиняна, что РФ не выполняла соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. «Пашинян отправился в Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ», — сообщил кабмин Армении. Совет пройдет 25 декабря. В последние месяцы отношения России и Армении ухудшились. В частности, Пашинян критиковал ОДКБ и российских миротворцев в связи с реакцией на действия Азербайджана. Также в ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана и не информировала о таком решении Москву. Пашинян вырази недоумение по поводу этих слов. Также армянские СМИ распространяли информацию, что премьер не будет ездить в Россию, пока ее президент Путин. Кроме этого, Армения приняла Римский статут Международного уголовного суда. Он подразумевает арест Путина. На фоне этих отношений между странами Армения также перестала принимать участие в заседаниях ОДКБ.