Пункты сбора подписей в поддержку Путина открылись в Челябинской области

25 декабря 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Традиционно подписи собирают в крупных ТРК и других местах скопления людей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Мобильные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы открылись в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 25 декабря в региональном избирательном штабе. «Мобильные пункты для сбора подписей открыты преимущественно в торговых центрах. Также можно будет поставить подписи в офисах отделений „Единая Россия“. Сбор продлится до конца января», — пояснили в штабе. Сейчас работа волонтеров организована в следующих городах и районах: Челябинск (ежедневно с 15:00 до 19:00): ДК «ЧМК», ТРЦ «Фокус», ТК «Алмаз», ТК «Никитинский Площадь», ТК «Горки», ТК «Родник» и гипермаркете «SPAR» на улице Братьев Кашириных, 133;

Магнитогорск: ТЦ «Континент», ТЦ «Тетрис» и ТРК «Гостиный Двор»;

Златоуст: ТРК «Тарелка»;

Миасс: ТРК «Слон»;

Аша: ТК «Мастер»;

Касли: универмаг «Каслинский»;

Усть-Катав: ТДЦ «Ольга»;

Кыштым: ТЦ «Радуга»;

Чебаркуль: ТК «Алиса»;

Карталы: ТЦ «Фрегат»;

Копейск: ТК «Слава»;

Коркино: ТЦ «Аллея»;

Троицк: крытый рынок на улице Гагарина;

Южноуральск: супермаркет «SPAR» на улице Мира;

Озерск: улица Дзержинского, 35А;

Снежинск: ТЦ «Универмаг»;

Трехгорный: ТК «Зеленый рынок». Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказывало о потенциальных кандидатах, а сейчас можно ознакомиться с биографиями всех пяти претендентов. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобильные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы открылись в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 25 декабря в региональном избирательном штабе. «Мобильные пункты для сбора подписей открыты преимущественно в торговых центрах. Также можно будет поставить подписи в офисах отделений „Единая Россия“. Сбор продлится до конца января», — пояснили в штабе. Сейчас работа волонтеров организована в следующих городах и районах: Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказывало о потенциальных кандидатах, а сейчас можно ознакомиться с биографиями всех пяти претендентов.