Пункты сбора подписей в поддержку Путина открылись в Челябинской области

Мобильные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы открылись в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 25 декабря в региональном избирательном штабе.
«Мобильные пункты для сбора подписей открыты преимущественно в торговых центрах. Также можно будет поставить подписи в офисах отделений „Единая Россия“. Сбор продлится до конца января», — пояснили в штабе. Сейчас работа волонтеров организована в следующих городах и районах:
- Челябинск (ежедневно с 15:00 до 19:00): ДК «ЧМК», ТРЦ «Фокус», ТК «Алмаз», ТК «Никитинский Площадь», ТК «Горки», ТК «Родник» и гипермаркете «SPAR» на улице Братьев Кашириных, 133;
- Магнитогорск: ТЦ «Континент», ТЦ «Тетрис» и ТРК «Гостиный Двор»;
- Златоуст: ТРК «Тарелка»;
- Миасс: ТРК «Слон»;
- Аша: ТК «Мастер»;
- Касли: универмаг «Каслинский»;
- Усть-Катав: ТДЦ «Ольга»;
- Кыштым: ТЦ «Радуга»;
- Чебаркуль: ТК «Алиса»;
- Карталы: ТЦ «Фрегат»;
- Копейск: ТК «Слава»;
- Коркино: ТЦ «Аллея»;
- Троицк: крытый рынок на улице Гагарина;
- Южноуральск: супермаркет «SPAR» на улице Мира;
- Озерск: улица Дзержинского, 35А;
- Снежинск: ТЦ «Универмаг»;
- Трехгорный: ТК «Зеленый рынок».
Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказывало о потенциальных кандидатах, а сейчас можно ознакомиться с биографиями всех пяти претендентов.
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