24 декабря 2023

Пункты сбора подписей в поддержку Путина открылись в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор подписей за Путина. Челябинск, сбор подписей за путина
Традиционно подписи собирают в крупных ТРК и других местах скопления людей (фото из архива) Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Мобильные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы открылись в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 25 декабря в региональном избирательном штабе.

«Мобильные пункты для сбора подписей открыты преимущественно в торговых центрах. Также можно будет поставить подписи в офисах отделений „Единая Россия“. Сбор продлится до конца января», — пояснили в штабе. Сейчас работа волонтеров организована в следующих городах и районах:

  • Челябинск (ежедневно с 15:00 до 19:00): ДК «ЧМК», ТРЦ «Фокус», ТК «Алмаз», ТК «Никитинский Площадь», ТК «Горки», ТК «Родник» и гипермаркете «SPAR» на улице Братьев Кашириных, 133;
  • Магнитогорск: ТЦ «Континент», ТЦ «Тетрис» и ТРК «Гостиный Двор»;
  • Златоуст: ТРК «Тарелка»;
  • Миасс: ТРК «Слон»;
  • Аша: ТК «Мастер»;
  • Касли: универмаг «Каслинский»;
  • Усть-Катав: ТДЦ «Ольга»;
  • Кыштым: ТЦ «Радуга»;
  • Чебаркуль: ТК «Алиса»;
  • Карталы: ТЦ «Фрегат»;
  • Копейск: ТК «Слава»;
  • Коркино: ТЦ «Аллея»;
  • Троицк: крытый рынок на улице Гагарина;
  • Южноуральск: супермаркет «SPAR» на улице Мира;
  • Озерск: улица Дзержинского, 35А;
  • Снежинск: ТЦ «Универмаг»;
  • Трехгорный: ТК «Зеленый рынок».

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказывало о потенциальных кандидатах, а сейчас можно ознакомиться с биографиями всех пяти претендентов.

Штаб палаты. Челябинск
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Мобильные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы открылись в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 25 декабря в региональном избирательном штабе. «Мобильные пункты для сбора подписей открыты преимущественно в торговых центрах. Также можно будет поставить подписи в офисах отделений „Единая Россия“. Сбор продлится до конца января», — пояснили в штабе. Сейчас работа волонтеров организована в следующих городах и районах: Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказывало о потенциальных кандидатах, а сейчас можно ознакомиться с биографиями всех пяти претендентов.
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