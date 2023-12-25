МИД РФ: Запад пытался раскачать ситуацию в Сербии

Западные страны предпринимают попытки раскачать ситуацию в Сербии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в Белграде начались протесты из-за результатов выборов коалиции сербского президента Александра Вучича.
«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии, используя техники майданных переворотов», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали штурм здания администрации Белграда, передает «Национальная служба новостей». Поводом для беспорядков стало заявление сербского лидера Александра Вучича о том, что «насильственной смены власти не будет»
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