24 декабря 2023
23 декабря 2023

Жительница ХМАО разгромила пункт выдачи Wildberries. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Менеджеры пункта выдачи заказов из Нижневартовска пожаловались на клиентку Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) разгромила пункт Wildberries из-за задержки с выдачей заказа. Менеджеры пункта выложили видео с камер наблюдения, на котором видно, как клиентка разбрасывает товары.

«В пункте выдачи заказов на Нефтяников 85А клиентка по какой-то причине не смогла получить заказ. Она распсиховалась, обложила матом работников и раскидала товары, которые заказали другие вартовчане», — пишет нижневартовский telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Сотрудники пункта выдачи утверждают, что женщина им угрожала. Они считают причиной раздражения клиентки предновогоднее волнение. «Люди, мы знаем, что скоро Новый год и другие праздники, и всем хочется получить свои подарки и заказы. Понимаем вашу злость и обиду, когда вы не можете получить свой заказ, но покрывать работников трехэтажным матом и еще угрожать — это просто кошмар», — написали работники пункта выдачи под видео и попросили клиентов быть более терпеливыми.

Агентство обратилось за комментарием в полицию ХМАО. «Заявления в полицию по данному случаю не поступало. Судя по видео, состава преступления нет», — подчеркнули в пресс-службе МВД по ХМАО. Также URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жительнице ХМАО пришла посылка на Wildberries, внутри которой была мертвая мышь. Животное находилось в приобретенном ботинке.

Жительница Нижневартовска разгромила пункт выдачи заказов Wildberries

Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) разгромила пункт Wildberries из-за задержки с выдачей заказа. Менеджеры пункта выложили видео с камер наблюдения, на котором видно, как клиентка разбрасывает товары. «В пункте выдачи заказов на Нефтяников 85А клиентка по какой-то причине не смогла получить заказ. Она распсиховалась, обложила матом работников и раскидала товары, которые заказали другие вартовчане», — пишет нижневартовский telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Сотрудники пункта выдачи утверждают, что женщина им угрожала. Они считают причиной раздражения клиентки предновогоднее волнение. «Люди, мы знаем, что скоро Новый год и другие праздники, и всем хочется получить свои подарки и заказы. Понимаем вашу злость и обиду, когда вы не можете получить свой заказ, но покрывать работников трехэтажным матом и еще угрожать — это просто кошмар», — написали работники пункта выдачи под видео и попросили клиентов быть более терпеливыми. Агентство обратилось за комментарием в полицию ХМАО. «Заявления в полицию по данному случаю не поступало. Судя по видео, состава преступления нет», — подчеркнули в пресс-службе МВД по ХМАО. Также URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жительнице ХМАО пришла посылка на Wildberries, внутри которой была мертвая мышь. Животное находилось в приобретенном ботинке. Жительница Нижневартовска разгромила пункт выдачи заказов Wildberries Автор видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»
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