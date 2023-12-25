В регионе-антилидере по демографии ввели штрафы за склонение к абортам

В Псковской области введут штрафы за склонение к абортам

25 декабря 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Под склонением к аборту понимается совершение действий, таких как уговоры, предложения, подкуп или обман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Псковской области, столкнувшейся с серьезными демографическими проблемами, приняты меры, направленные на защиту семьи и повышение рождаемости. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного собрания. Региональное законодательство теперь предусматривает административные штрафы за склонение женщин к совершению абортов. «В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие», — говорится в сообщении . Так, за нарушение данного закона предусмотрены штрафы для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа увеличивается до 10-20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Под склонением к аборту понимается совершение действий, таких как уговоры, предложения, подкуп или обман. Однако важно отметить, что информирование о медицинских или социальных показаниях к аборту, которые включены в официальный перечень, не является нарушением и не влечет за собой административного взыскания. По данным регионального комитета по социальной защите, Псковская область испытывает спад рождаемости, а число семей, в которых рождается первенец, сокращается с каждым годом. Эти меры призваны стимулировать рост численности населения и поддержку семейных ценностей. Ситуация в Псковской области особенно тревожна на фоне общего демографического кризиса в регионе. С 1991 года население сократилось почти на 40%, что ставит под угрозу будущее региона. Средняя рождаемость составляет всего 1,28 ребенка на женщину, что указывает на продолжающийся спад и возможное «естественное исчезновение» региона к концу века. Псковская область не единственный регион, принимающий подобные меры. Ранее похожие инициативы были приняты в Крыму, Липецкой и Калининградской областях, где также введены штрафы за склонение к абортам. В Курганской области обсуждается идея введения административной ответственности за склонение к абортам, если для этого не было медицинских показаний. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Псковской области, столкнувшейся с серьезными демографическими проблемами, приняты меры, направленные на защиту семьи и повышение рождаемости. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного собрания. Региональное законодательство теперь предусматривает административные штрафы за склонение женщин к совершению абортов. «В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие», — говорится в сообщении. Так, за нарушение данного закона предусмотрены штрафы для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа увеличивается до 10-20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Под склонением к аборту понимается совершение действий, таких как уговоры, предложения, подкуп или обман. Однако важно отметить, что информирование о медицинских или социальных показаниях к аборту, которые включены в официальный перечень, не является нарушением и не влечет за собой административного взыскания. По данным регионального комитета по социальной защите, Псковская область испытывает спад рождаемости, а число семей, в которых рождается первенец, сокращается с каждым годом. Эти меры призваны стимулировать рост численности населения и поддержку семейных ценностей. Ситуация в Псковской области особенно тревожна на фоне общего демографического кризиса в регионе. С 1991 года население сократилось почти на 40%, что ставит под угрозу будущее региона. Средняя рождаемость составляет всего 1,28 ребенка на женщину, что указывает на продолжающийся спад и возможное «естественное исчезновение» региона к концу века. Псковская область не единственный регион, принимающий подобные меры. Ранее похожие инициативы были приняты в Крыму, Липецкой и Калининградской областях, где также введены штрафы за склонение к абортам. В Курганской области обсуждается идея введения административной ответственности за склонение к абортам, если для этого не было медицинских показаний. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, передает «Национальная служба новостей».