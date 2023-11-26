26 ноября 2023

Курганских врачей будут наказывать за склонение к аборту

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор
Штрафовать будут врачей, которые будут необоснованно склонять женщин к аборту Фото:

В Курганской области планируют ввести административную ответственность за склонение к абортам, если для этого не было медицинских показаний. Об этом стало известно на встрече на встрече главы депздрава Курганской области Алексея Сигидаева и митрополита Даниила, сообщается на сайте Курганской епархии.

«Для профилактики абортов, которые с точки зрения всех традиционных религий являются смертным грехом — детоубийством, предлагается ряд мер. В том числе предлагается добровольный отказ коммерческих клиник от лицензии на совершение искусственных прерываний беременности; введение административной ответственности за пропаганду абортов, а также за подстрекательство (склонение) к аборту без наличия медицинских и социальных показаний», — указано в сообщении.

Также во время встречи обсуждали необходимость введения денежных сертификатов для студентов-молодоженов. Помимо это, женщинам хотят разрешать сделать аборт только после того, как им дадут послушать сердцебиение плода. В качестве поощрения акушерам-гинекологам, которые помогут родить наибольшее число детей, будут вручать ежегодную губернаторскую премию «За сохранение жизни».

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В Курганской области планируют ввести административную ответственность за склонение к абортам, если для этого не было медицинских показаний. Об этом стало известно на встрече на встрече главы депздрава Курганской области Алексея Сигидаева и митрополита Даниила, сообщается на сайте Курганской епархии. «Для профилактики абортов, которые с точки зрения всех традиционных религий являются смертным грехом — детоубийством, предлагается ряд мер. В том числе предлагается добровольный отказ коммерческих клиник от лицензии на совершение искусственных прерываний беременности; введение административной ответственности за пропаганду абортов, а также за подстрекательство (склонение) к аборту без наличия медицинских и социальных показаний», — указано в сообщении. Также во время встречи обсуждали необходимость введения денежных сертификатов для студентов-молодоженов. Помимо это, женщинам хотят разрешать сделать аборт только после того, как им дадут послушать сердцебиение плода. В качестве поощрения акушерам-гинекологам, которые помогут родить наибольшее число детей, будут вручать ежегодную губернаторскую премию «За сохранение жизни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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