Депутат Госдумы Милонов вступился за баттлы после ареста рэпера

22 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов уверен, что один человек не должен портить репутацию всей рэп-культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Баттлы и рэп-культура не должны страдать из-за людей, которые допускают неприемлемое поведение. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя уголовное дело в отношении Ислама Закирова, которого подозревают в возбуждении ненависти по национальному признаку. Красноярского рэпера Ислама Закирова арестовали за панч про «избиение беременной русской». Заведено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Запись баттла была опубликована 11 ноября 2023 года. Позднее ее начали размещать в telegram-каналах с призывом отправлять жалобы в Следственный комитет. Сам рэпер извинился перед всем русским народом. «Рэп-баттлы очень далеко заходят. Чем меньше таланта, тем больше зашкварных панчей. Я не считаю, что необходимо закрывать рэп-баттлы. Я небольшой поклонник, но думаю, что это не самое плохое увлечение. Поэтому я очень бы не хотел, чтобы это влияло на рэп-культуру», — сказал Виталий Милонов, который известен своими предложениями по запрету абортов по полису ОМС, развратных вечеринок, въезда незамужних россиянок в Турцию. По его словам, в каждой группе есть исключения, которые портят отношение ко всем остальным. «Негодяи везде есть. От того, что музыкант Максим Пакровский (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) что-то сказал, не надо закрывать все рок-клубы. У нас почему-то к рэпу относится так: что один идиот — это значит все остальные такие же. На тусовке у [блогера и телеведущей Анастасии] Ивлеевой рэпер в одном носке ходил. Это не значит, что все так делают. Ни Баста, ни Рома Жиган так не ходят. Они нормальные люди», — отметил депутат, записавший свой клип в поддержку рэп-концертов. Он подчеркнул, что за свой поступок на рэп-баттле Закирову придется ответить перед законом. «Не допустимо произносить такие слова. Есть вещи, которые делать нельзя. Не нужно демонстрировать позицию, что он никого не ударил, это просто слова. Но такое выражение не допустимо в культурном обществе. Тут должен действовать закон, это государство должно регулировать», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Баттлы и рэп-культура не должны страдать из-за людей, которые допускают неприемлемое поведение. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя уголовное дело в отношении Ислама Закирова, которого подозревают в возбуждении ненависти по национальному признаку. Красноярского рэпера Ислама Закирова арестовали за панч про «избиение беременной русской». Заведено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Запись баттла была опубликована 11 ноября 2023 года. Позднее ее начали размещать в telegram-каналах с призывом отправлять жалобы в Следственный комитет. Сам рэпер извинился перед всем русским народом. «Рэп-баттлы очень далеко заходят. Чем меньше таланта, тем больше зашкварных панчей. Я не считаю, что необходимо закрывать рэп-баттлы. Я небольшой поклонник, но думаю, что это не самое плохое увлечение. Поэтому я очень бы не хотел, чтобы это влияло на рэп-культуру», — сказал Виталий Милонов, который известен своими предложениями по запрету абортов по полису ОМС, развратных вечеринок, въезда незамужних россиянок в Турцию. По его словам, в каждой группе есть исключения, которые портят отношение ко всем остальным. «Негодяи везде есть. От того, что музыкант Максим Пакровский (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) что-то сказал, не надо закрывать все рок-клубы. У нас почему-то к рэпу относится так: что один идиот — это значит все остальные такие же. На тусовке у [блогера и телеведущей Анастасии] Ивлеевой рэпер в одном носке ходил. Это не значит, что все так делают. Ни Баста, ни Рома Жиган так не ходят. Они нормальные люди», — отметил депутат, записавший свой клип в поддержку рэп-концертов. Он подчеркнул, что за свой поступок на рэп-баттле Закирову придется ответить перед законом. «Не допустимо произносить такие слова. Есть вещи, которые делать нельзя. Не нужно демонстрировать позицию, что он никого не ударил, это просто слова. Но такое выражение не допустимо в культурном обществе. Тут должен действовать закон, это государство должно регулировать», — объяснил собеседник агентства.