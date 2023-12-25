Украинцев за границей ограничат в правах

Депутат Рады Ивченко: уехавшие украинцы могут лишиться консульских услуг

25 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Украинцы лишаться консульских услуг за границей, если не пройдут проверку Фото: Алексей Андронов © URA.RU Украинские граждане, покинувшие свою страну, должны будут пройти процедуры идентификации по новому законопроекту. Это нужно ждя того, чтобы мобилизованные граждане могли получить повестку, даже находясь за границей. Если беженцы откажутся это делать, то они лишаться ряда услуг. Им не будут предоставлять консульские услуги. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. «Украинцы, которые находятся за границей, должны проходить те же процедуры идентификации, как и те, что находятся в стране. <…> Если он не пройдет, значит, будут последствия. Например — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт никто нового не предоставит», — подчеркнул Вадим Ивченко в интервью «Радио Свобода» (включен Минюстом РФ в список иноагентов). Депутат Рады добавил, что если уехавшие из Украины граждане подлежат мобилизации, им будут отправлены повестки. Если они откажутся возвращаться на родину, то будут считаться нарушителями украинского законодательство. На Украине работают над обновленным законопроектом по мобилизации в стране. Из обновленных правок следует, что призывной возраст по мобилизации будет составлять 25 лет. Также право на отсрочку потеряют несколько категорий — это госслужащие, правоохранительные органы и не только. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские граждане, покинувшие свою страну, должны будут пройти процедуры идентификации по новому законопроекту. Это нужно ждя того, чтобы мобилизованные граждане могли получить повестку, даже находясь за границей. Если беженцы откажутся это делать, то они лишаться ряда услуг. Им не будут предоставлять консульские услуги. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. «Украинцы, которые находятся за границей, должны проходить те же процедуры идентификации, как и те, что находятся в стране. <…> Если он не пройдет, значит, будут последствия. Например — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт никто нового не предоставит», — подчеркнул Вадим Ивченко в интервью «Радио Свобода» (включен Минюстом РФ в список иноагентов). Депутат Рады добавил, что если уехавшие из Украины граждане подлежат мобилизации, им будут отправлены повестки. Если они откажутся возвращаться на родину, то будут считаться нарушителями украинского законодательство. На Украине работают над обновленным законопроектом по мобилизации в стране. Из обновленных правок следует, что призывной возраст по мобилизации будет составлять 25 лет. Также право на отсрочку потеряют несколько категорий — это госслужащие, правоохранительные органы и не только.