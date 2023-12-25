В Свердловскую область привезли 17 миллионов клещей

25 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Клещи-энтомофаги помогают бороться с вредителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора. «Из Химок в адрес нескольких предприятий Екатеринбурга и Свердловской области авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта „Кольцово“ поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 17,8 млн штук. Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении. Клещи-энтомофаги не опасны для человека, они пожирают вредителей растений и не причиняют вреда планете. Ранее агроном тепличного комплекса «Долина роз» Строгинов рассказывал о преимуществах этих насекомых перед химикатами.

В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора. «Из Химок в адрес нескольких предприятий Екатеринбурга и Свердловской области авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта „Кольцово“ поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 17,8 млн штук. Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении. Клещи-энтомофаги не опасны для человека, они пожирают вредителей растений и не причиняют вреда планете. Ранее агроном тепличного комплекса «Долина роз» Строгинов рассказывал о преимуществах этих насекомых перед химикатами.