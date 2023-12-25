В Свердловскую область привезли 17 миллионов клещей

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Северное кладбище и могила Александра Хабарова. Екатеринбург, осторожно клещи, табличка
Клещи-энтомофаги помогают бороться с вредителями Фото:

В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора.

«Из Химок в адрес нескольких предприятий Екатеринбурга и Свердловской области авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта „Кольцово“ поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 17,8 млн штук. Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении.

Клещи-энтомофаги не опасны для человека, они пожирают вредителей растений и не причиняют вреда планете. Ранее агроном тепличного комплекса «Долина роз» Строгинов рассказывал о преимуществах этих насекомых перед химикатами.

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В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора. «Из Химок в адрес нескольких предприятий Екатеринбурга и Свердловской области авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта „Кольцово“ поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 17,8 млн штук. Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении. Клещи-энтомофаги не опасны для человека, они пожирают вредителей растений и не причиняют вреда планете. Ранее агроном тепличного комплекса «Долина роз» Строгинов рассказывал о преимуществах этих насекомых перед химикатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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