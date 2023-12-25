Боец из ЦВО прикрыл собой украинку от обстрелов HIMARS

Солдат из группировки «Центр» (Центральный военный округ) прикрыл собою жительницу Запорожья от обстрелов HIMARS со стороны ВСУ. Оба остались живы. Эту историю URA.RU рассказала беженка с Украины Оксана Б., которая приехала год назад в Екатеринбург, но поддерживает связь с родней в городе Токмак.
«Токмак в 15 километрах от линии прямого фронта, на днях город несколько раз обстреливали из „хаймерсов“. Местная 55-летняя жительница шла по центральной улице мимо здания соцзащиты — там стоит караул российских солдат. Вдруг один боец схватил ее, повалил на землю и прикрыл собою. Сначала она испугалась, но когда услышала свист рвущихся снарядов, поняла что к чему», — рассказала Оксана, которой эту историю передала родственница.
Оба — и солдат, и женщина — остались живы. Когда обстрел закончился, парень помог даме подняться, отряхнул ее от земли и спросил: «Ну как, мать, нормально?». Со слов жителей Токмака, этот боец служит в ЦВО.
«Люди удивляются этой истории, ведь о российских военных ходит много страшилок. В городке до сих пор работает украинское кабельное телевидение, где идет активная пропаганда. Народ смотрит эту ерунду и верит. А после таких случаев у людей происходит разблокировка мозгов», — отметила Оксана и призвала отключить в Запорожье украинское ТВ.
Корреспондент направил запрос в Минобороны России и поинтересовался, не имеется ли дополнительной информации о случае в Токмаке. Ответ на момент публикации не поступил.
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