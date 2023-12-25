Сторонники Навального* заявили, что нашли его в колонии «Полярный волк» в ЯНАО

Алексея Навального* обнаружили в исправительной колонии №3 УФСИН России по ЯНАО

25 декабря 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Адвокаты блогера рассказали, что он в порядке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) нашли в поселке Харп (ЯНАО), в исправительной колонии №3, известной как «Полярный волк». Сообщение об этом появились в соцсети X (экс-Twitter). «Мы нашли Алексея. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — рассказала представитель Навального Кира Ярмыш (включена в список иноагентов) в своем аккаунте соцсети X. Корреспондент URA.RU направил запрос в УФСИН России по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее заседания по искам Навального переносились по причине невозможности организации с ним видео-конференц связи. Заседания по делам были перенесены на 11 и 16 января 2024 года. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) нашли в поселке Харп (ЯНАО), в исправительной колонии №3, известной как «Полярный волк». Сообщение об этом появились в соцсети X (экс-Twitter). «Мы нашли Алексея. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — рассказала представитель Навального Кира Ярмыш (включена в список иноагентов) в своем аккаунте соцсети X. Корреспондент URA.RU направил запрос в УФСИН России по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее заседания по искам Навального переносились по причине невозможности организации с ним видео-конференц связи. Заседания по делам были перенесены на 11 и 16 января 2024 года. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов