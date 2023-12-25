Сторонники Навального* заявили, что нашли его в колонии «Полярный волк» в ЯНАО

Алексея Навального* обнаружили в исправительной колонии №3 УФСИН России по ЯНАО
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Адвокаты блогера рассказали, что он в порядке Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) нашли в поселке Харп (ЯНАО), в исправительной колонии №3, известной как «Полярный волк». Сообщение об этом появились в соцсети X (экс-Twitter).

«Мы нашли Алексея. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — рассказала представитель Навального Кира Ярмыш (включена в список иноагентов) в своем аккаунте соцсети X.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УФСИН России по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее заседания по искам Навального переносились по причине невозможности организации с ним видео-конференц связи. Заседания по делам были перенесены на 11 и 16 января 2024 года.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) нашли в поселке Харп (ЯНАО), в исправительной колонии №3, известной как «Полярный волк». Сообщение об этом появились в соцсети X (экс-Twitter). «Мы нашли Алексея. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — рассказала представитель Навального Кира Ярмыш (включена в список иноагентов) в своем аккаунте соцсети X. Корреспондент URA.RU направил запрос в УФСИН России по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее заседания по искам Навального переносились по причине невозможности организации с ним видео-конференц связи. Заседания по делам были перенесены на 11 и 16 января 2024 года. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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