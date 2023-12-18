Заседания по делу Навального перенесли из-за его «исчезновения»

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Дела Алексея Навального перенесли на 11 и 16 января 2024 года Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Заседания по искам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) были перенесены, так как с ним не получилось организовать видео-конференц-связь. Об этом сообщили во Владимирском областном суде. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что Навальный якобы не выходит на связь уже 13 дней.

«Заседания по искам Алексея Навального перенесли из-за невозможности организовать с ним видео-конференц-связь», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что дела перенесли на 11 и 16 января 2024 года.

Ярмыш отметила, что 18 декабря у Навального должно было состояться семь судов. По ее словам, связи с ним нет уже 13 дней. Она отметила, что дела приостановлены до «установления местонахождения Навального».

Ранее Ярмыш заявила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Там он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального.

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Заседания по искам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) были перенесены, так как с ним не получилось организовать видео-конференц-связь. Об этом сообщили во Владимирском областном суде. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что Навальный якобы не выходит на связь уже 13 дней. «Заседания по искам Алексея Навального перенесли из-за невозможности организовать с ним видео-конференц-связь», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что дела перенесли на 11 и 16 января 2024 года. Ярмыш отметила, что 18 декабря у Навального должно было состояться семь судов. По ее словам, связи с ним нет уже 13 дней. Она отметила, что дела приостановлены до «установления местонахождения Навального». Ранее Ярмыш заявила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Там он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не желает отслеживать судьбу Алексея Навального.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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