Нейросеть представила институты курганского госуниверситета в качестве городов

Университет показал результат восьми работ нейросети (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Институты курганского государственного университета представили городами в разных архитектурных стилях при помощи нейросети. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба университета, предоставив результат работы нейросети.

«Курганский госуниверситет при помощи нейросети Dall-E 3 представил, как выглядели бы институты вуза будучи отдельными городами. Каждый из институтов представлен в определенном архитектурном стиле: экспрессионизм, органическая архитектура, постмодернизм, ар-нуво, классицизм, конструктивизм и другие», — сообщила пресс-служба КГУ.

По информации госуниверситета, искусственный интеллект использовал для изображений известные архитектурные произведения. В их числе были работы архитектора Бруно Дзеви, Казанский кафедральный собор, концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, а также штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU писало, что при помощи нейросети курганцам показали, как будет выглядеть региональный центр через сотню лет. Изображение Кургана получилось в результате отправки нейросети текстового запроса.

Город, созданный нейросетью, на основе информации об институте биотехнологии Фото: пресс-служба КГУ

Гуманитарный институт КГУ в качестве города изображен нейросетью похожим на Казанский кафедральный собор Фото: пресс-служба КГУ

В городе, созданном нейросетью на основе института естественных наук, люди преимущественно носят белые халаты Фото: пресс-служба КГУ

Город института инженерии и агрономии отличился плавными архитектурными формами и линиями Фото: пресс-служба КГУ

Город института математики и интеллектуальных систем показан нейросетью в более холодных тонах, в отличие от иных Фото: пресс-служба КГУ

Политехнический институт изображен нейросетью с использованием самых ярких цветов Фото: пресс-служба КГУ

Город института педагогики, психологии и физической культуры КГУ отличился бегущими по улицам людьми, а также архитектурой с простыми формами Фото: пресс-служба КГУ