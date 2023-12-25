Институты курганского государственного университета представили городами в разных архитектурных стилях при помощи нейросети. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба университета, предоставив результат работы нейросети.
«Курганский госуниверситет при помощи нейросети Dall-E 3 представил, как выглядели бы институты вуза будучи отдельными городами. Каждый из институтов представлен в определенном архитектурном стиле: экспрессионизм, органическая архитектура, постмодернизм, ар-нуво, классицизм, конструктивизм и другие», — сообщила пресс-служба КГУ.
По информации госуниверситета, искусственный интеллект использовал для изображений известные архитектурные произведения. В их числе были работы архитектора Бруно Дзеви, Казанский кафедральный собор, концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, а также штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге.
Ранее URA.RU писало, что при помощи нейросети курганцам показали, как будет выглядеть региональный центр через сотню лет. Изображение Кургана получилось в результате отправки нейросети текстового запроса.
Город, созданный нейросетью, на основе информации об институте биотехнологии
Фото: пресс-служба КГУ
Гуманитарный институт КГУ в качестве города изображен нейросетью похожим на Казанский кафедральный собор
Фото: пресс-служба КГУ
В городе, созданном нейросетью на основе института естественных наук, люди преимущественно носят белые халаты
Фото: пресс-служба КГУ
Город института инженерии и агрономии отличился плавными архитектурными формами и линиями
Фото: пресс-служба КГУ
Город института математики и интеллектуальных систем показан нейросетью в более холодных тонах, в отличие от иных
Фото: пресс-служба КГУ
Политехнический институт изображен нейросетью с использованием самых ярких цветов
Фото: пресс-служба КГУ
Город института педагогики, психологии и физической культуры КГУ отличился бегущими по улицам людьми, а также архитектурой с простыми формами
Фото: пресс-служба КГУ
Люди города института экономики и права носят деловые костюмы
Институты курганского государственного университета представили городами в разных архитектурных стилях при помощи нейросети. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба университета, предоставив результат работы нейросети. «Курганский госуниверситет при помощи нейросети Dall-E 3 представил, как выглядели бы институты вуза будучи отдельными городами. Каждый из институтов представлен в определенном архитектурном стиле: экспрессионизм, органическая архитектура, постмодернизм, ар-нуво, классицизм, конструктивизм и другие», — сообщила пресс-служба КГУ. По информации госуниверситета, искусственный интеллект использовал для изображений известные архитектурные произведения. В их числе были работы архитектора Бруно Дзеви, Казанский кафедральный собор, концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, а также штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что при помощи нейросети курганцам показали, как будет выглядеть региональный центр через сотню лет. Изображение Кургана получилось в результате отправки нейросети текстового запроса.