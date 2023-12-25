Крупнейший вуз Кургана показал, какими городами его видит нейросеть. Фото

Нейросеть представила институты курганского госуниверситета в качестве городов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., зима, кгу, курганский государственный университет
Университет показал результат восьми работ нейросети (архивное фото) Фото:

Институты курганского государственного университета представили городами в разных архитектурных стилях при помощи нейросети. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба университета, предоставив результат работы нейросети.

«Курганский госуниверситет при помощи нейросети Dall-E 3 представил, как выглядели бы институты вуза будучи отдельными городами. Каждый из институтов представлен в определенном архитектурном стиле: экспрессионизм, органическая архитектура, постмодернизм, ар-нуво, классицизм, конструктивизм и другие», — сообщила пресс-служба КГУ.

По информации госуниверситета, искусственный интеллект использовал для изображений известные архитектурные произведения. В их числе были работы архитектора Бруно Дзеви, Казанский кафедральный собор, концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, а также штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU писало, что при помощи нейросети курганцам показали, как будет выглядеть региональный центр через сотню лет. Изображение Кургана получилось в результате отправки нейросети текстового запроса.

Город, созданный нейросетью, на основе информации об институте биотехнологии
Город, созданный нейросетью, на основе информации об институте биотехнологии
Фото:
Гуманитарный институт КГУ в качестве города изображен нейросетью похожим на Казанский кафедральный собор
Гуманитарный институт КГУ в качестве города изображен нейросетью похожим на Казанский кафедральный собор
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В городе, созданном нейросетью на основе института естественных наук, люди преимущественно носят белые халаты
В городе, созданном нейросетью на основе института естественных наук, люди преимущественно носят белые халаты
Фото:
Город института инженерии и агрономии отличился плавными архитектурными формами и линиями
Город института инженерии и агрономии отличился плавными архитектурными формами и линиями
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Город института математики и интеллектуальных систем показан нейросетью в более холодных тонах, в отличие от иных
Город института математики и интеллектуальных систем показан нейросетью в более холодных тонах, в отличие от иных
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Политехнический институт изображен нейросетью с использованием самых ярких цветов
Политехнический институт изображен нейросетью с использованием самых ярких цветов
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Город института педагогики, психологии и физической культуры КГУ отличился бегущими по улицам людьми, а также архитектурой с простыми формами
Город института педагогики, психологии и физической культуры КГУ отличился бегущими по улицам людьми, а также архитектурой с простыми формами
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Люди города института экономики и права носят деловые костюмы
Люди города института экономики и права носят деловые костюмы
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Институты курганского государственного университета представили городами в разных архитектурных стилях при помощи нейросети. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба университета, предоставив результат работы нейросети. «Курганский госуниверситет при помощи нейросети Dall-E 3 представил, как выглядели бы институты вуза будучи отдельными городами. Каждый из институтов представлен в определенном архитектурном стиле: экспрессионизм, органическая архитектура, постмодернизм, ар-нуво, классицизм, конструктивизм и другие», — сообщила пресс-служба КГУ. По информации госуниверситета, искусственный интеллект использовал для изображений известные архитектурные произведения. В их числе были работы архитектора Бруно Дзеви, Казанский кафедральный собор, концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, а также штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что при помощи нейросети курганцам показали, как будет выглядеть региональный центр через сотню лет. Изображение Кургана получилось в результате отправки нейросети текстового запроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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