Челябинский губернатор Текслер поставил подпись в поддержку Путина. Фото

25 декабря 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поддержал Владимира Путина на выборах 2024 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал кандидатуру Владимира Путина, который будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили 25 декабря в региональном избирательном штабе. «За последние 20 лет очень много сделано и в стране, и в регионе. Это новые дороги, школы, больницы. Это крупные проекты в наших городах — в Челябинске, в частности, это и межуниверситетский кампус, и строительство метро; в Магнитогорске — парк „Притяжение“. И конечно, мы гордимся нашей страной, которая отстаивает право быть независимой. Поэтому, разумеется, мы поддерживаем нашего президента», — цитирует штаб губернатора. Как пояснили в ведомстве, с автографа Текслера в области начался сбор подписей в поддержку Путина. Там пояснили, что мобильные пункты жители региона могут найти в торговых центрах. Свои подписи можно также оставить в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года. В регионе сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах стартовал с Алексея Текслера Фото: пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал кандидатуру Владимира Путина, который будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили 25 декабря в региональном избирательном штабе. «За последние 20 лет очень много сделано и в стране, и в регионе. Это новые дороги, школы, больницы. Это крупные проекты в наших городах — в Челябинске, в частности, это и межуниверситетский кампус, и строительство метро; в Магнитогорске — парк „Притяжение“. И конечно, мы гордимся нашей страной, которая отстаивает право быть независимой. Поэтому, разумеется, мы поддерживаем нашего президента», — цитирует штаб губернатора. Как пояснили в ведомстве, с автографа Текслера в области начался сбор подписей в поддержку Путина. Там пояснили, что мобильные пункты жители региона могут найти в торговых центрах. Свои подписи можно также оставить в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года.