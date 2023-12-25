Челябинский губернатор Текслер поставил подпись в поддержку Путина. Фото

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер поддержал Владимира Путина на выборах 2024 года Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал кандидатуру Владимира Путина, который будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили 25 декабря в региональном избирательном штабе.

«За последние 20 лет очень много сделано и в стране, и в регионе. Это новые дороги, школы, больницы. Это крупные проекты в наших городах — в Челябинске, в частности, это и межуниверситетский кампус, и строительство метро; в Магнитогорске — парк „Притяжение“. И конечно, мы гордимся нашей страной, которая отстаивает право быть независимой. Поэтому, разумеется, мы поддерживаем нашего президента», — цитирует штаб губернатора.

Как пояснили в ведомстве, с автографа Текслера в области начался сбор подписей в поддержку Путина. Там пояснили, что мобильные пункты жители региона могут найти в торговых центрах. Свои подписи можно также оставить в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года.

В регионе сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах стартовал с Алексея Текслера
В регионе сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах стартовал с Алексея Текслера
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал кандидатуру Владимира Путина, который будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом URA.RU сообщили 25 декабря в региональном избирательном штабе. «За последние 20 лет очень много сделано и в стране, и в регионе. Это новые дороги, школы, больницы. Это крупные проекты в наших городах — в Челябинске, в частности, это и межуниверситетский кампус, и строительство метро; в Магнитогорске — парк „Притяжение“. И конечно, мы гордимся нашей страной, которая отстаивает право быть независимой. Поэтому, разумеется, мы поддерживаем нашего президента», — цитирует штаб губернатора. Как пояснили в ведомстве, с автографа Текслера в области начался сбор подписей в поддержку Путина. Там пояснили, что мобильные пункты жители региона могут найти в торговых центрах. Свои подписи можно также оставить в офисах отделений партии «Единая Россия» до конца января. Выборы президента России пройдут в 15—17 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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