В РФ хотят ужесточить контроль за мигрантами после стычки на рынке «Садовод»

Введение геномной регистрации позволит сократить преступность среди мигрантов. Ситуация обострилась после нападения на полицейских около рынка «Садовод» в Москве. О подготовке соответствующих поправок в законодательство заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный.
«Все, кто желает трудиться в России, должны проходить такую регистрацию. Геномное исследование дает возможность по каплям крови, обломкам ногтей, слюне или волосам идентифицировать личность человека. Поправки в законодательство готовят депутаты фракции „Единая Россия“» — заявил политик в беседе с «Известиями».
По словам политика, установление личности и причастности к преступлениям по отпечаткам часто неэффективно, так как правонарушения могут совершаться в перчатках и масках. Геномную регистрацию обмануть нельзя. После выдворения мигрант уже не сможет вернуться в Россию, даже если сменит документы, так как информация о нем будет храниться в единой базе.
В результате стычки полицейских с мигрантами на рынке «Садовод» в Москве 16 декабря было задержано более 80 человек. Конфликт начался с того, что нарушитель отказался показывать документы правоохранителю. Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» отметил проблему роста преступности среди мигрантов. Он заявил, что приезжие должны уважать законы РФ и традиции ее народов, передает «Царьград».
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