Застройщик Соснин почти в два раза переплатил мэрии Кургана за землю под новостройки. Скрин

Курганская стройфирма «Иском» купила за 92 млн рублей землю под жилую застройку

26 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Земельный участок находится по улице Витебского, 7 в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Компания «Иском», принадлежащая бизнесмену, выкупила у мэрии Кургана земельный участок в Заозерном районе за 92 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов. Это на 42 млн рублей больше той цены, которая изначально была заявлена на аукционе. «Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной по ул. Витебского, 7 в Заозерном районе Кургана. Победитель аукциона: ООО „Иском“. Итоговая цена: 92 065 000 рублей», — говорится в документе. Предыдущие торги девять раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Земельный участок имеет площадь 44,5 тысяч квадратных метров. На территории разрешается строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Срок заключения договора между администрацией Кургана и застройщиком рассчитан на пять лет. Ранее URA.RU писало, что застройщик «Атлант» выкупил за 108 млн рублей землю в центре Кургана. Для победы в аукционе бизнесмену Евгению Сергееву пришлось заплатить властям на 38 млн больше от первоначальной цены участка. Площадь земельного участка пож жилую застройку в Заозерном составляет 44,5 тысячи квадратов Скрин: сайт «Торги ГИС»

Компания «Иском», принадлежащая бизнесмену, выкупила у мэрии Кургана земельный участок в Заозерном районе за 92 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов. Это на 42 млн рублей больше той цены, которая изначально была заявлена на аукционе. «Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной по ул. Витебского, 7 в Заозерном районе Кургана. Победитель аукциона: ООО „Иском“. Итоговая цена: 92 065 000 рублей», — говорится в документе. Предыдущие торги девять раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Земельный участок имеет площадь 44,5 тысяч квадратных метров. На территории разрешается строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Срок заключения договора между администрацией Кургана и застройщиком рассчитан на пять лет. Ранее URA.RU писало, что застройщик «Атлант» выкупил за 108 млн рублей землю в центре Кургана. Для победы в аукционе бизнесмену Евгению Сергееву пришлось заплатить властям на 38 млн больше от первоначальной цены участка.